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deneme
deneme
01.08.2017 12:41:40

deneme

deneme

denemeeeeeeeeeeee


        YORUM YAZ
    Mobese'ye yansıyanlar hayrete düşürüyor
    Mobese'ye yansıyanlar hayrete düşürüyor
    Türkiye’nin dört bir yanında Mobese kameralarına yansıyan sıra dışı kazalar 'Bu kadar da olmaz' dedirtti.
    01.08.2017 12:55:13
    Suruç'ta patlama oldu
    Suruç'ta patlama oldu
    Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde akşam saatlerinde duyulan patlama sesi ve ardından yükselen alevler büyük korkuya neden oldu. Patlamanın yanan bir kamyonda meydana geldiği ortaya çıktı.
    01.08.2017 12:52:20
    Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner oldu
    Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner oldu
    Otomotiv yan sanayinin önemli ana parça tedarikçilerinden olan Assan Hanil’in Genel Müdürlük görevine Atacan Güner getirildi.
    01.08.2017 12:39:26
    TOMA çocukları kırmadı ve...
    TOMA çocukları kırmadı ve...
    TOMA sıcaktan bunalan çocukları kırmadı, izliyoruz...
    01.08.2017 12:29:42
    Yola kaya parçaları böyle düştü!
    Yola kaya parçaları böyle düştü!
    Hakkari-Van karayoluna düşen kaya nedeniyle sürücüler büyük tehlike atlatırken, yaşananlar ise saniye saniye görüntülendi.
    01.08.2017 12:16:38
    Öfkeli boğanın tekmeleri rodeocuyu öldürdü
    Öfkeli boğanın tekmeleri rodeocuyu öldürdü
    Kızgın boğanın tekmeleri rodeocuyu öldürdü. O anlar kameraya yansıdı...
    01.08.2017 11:44:37
    Sıra dışı kaza! Havada taklalar atıp sokak levhasına girdi
    Sıra dışı kaza! Havada taklalar atıp sokak levhasına girdi
    Çin'de ilginç bir kaza gerçekleşti. Seyir halindeki motosikletli dönüş yapan otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle havada taklalar atan sürücü ardından sokak levhasına girdi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
    01.08.2017 11:11:19
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