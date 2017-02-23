23.02.2017 11:49:06

Deneme sınavı belediyeden

Bursa'nın Gemlik Belediyesi'nin eğitime desteği devam ediyor.

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Bursa'nın Gemlik Belediyesi'nin eğitime desteği devam ediyor.12 Martta yapılacak YGS öncesinde 1420 öğrenciye yönelik deneme sınavının sponsorluğunu üstlenen Gemlik Belediyesi, 26 ve 27 Nisan'da yapılacak TEOG öncesinde de 8. sınıf öğrencileri için deneme sınavı düzenleyecek. Gemlik'te 13 lise de 1420 öğrenci YGS deneme sınavına girdi. Milli Eğitim Şube Müdürü Necat Gül ve Celal Bayar Anadolu Lisesi Müdürü Kamil Beki ile birlikte deneme sınavına giren öğrencileri ziyaret eden Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Avcı, öğrencilere başarılar diledi.Ahmet Avcı, Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle öğrencilerin daha başarılı olabilmeleri için deneme sınavlarını yaptıklarını belirterek, "Gençler bizim geleceğimizdir. Onlara geleceği hazırlamak vazifemiz. Gemlik Belediyesi olarak eğitim ve öğretime bundan sonra da yatırım yapmayı sürdüreceğiz" dedi.