23.02.2017 10:17:30

Demre'de turizm ve güvenlik toplantısı

Antalya'nın Demre ilçesinde, İlçe kaymakamlığının organize ettiği Turizm Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Demre Kaymakamı Murat Uz, otel ve pansiyonları güvenlik konusunda uyanık olmaya davet etti. Uz-' Terörün gökten paraşütlen inmesini beklemeyin, aramızda olabilirler. Uyanık olur, devlet her noktaya güvenlik kuvveti yerleştiremez. Turizm tesisleri silahlı özel güvenlik sistemi satın alabilirler' dedi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Antalya'nın Demre ilçesinde, İlçe kaymakamlığının organize ettiği Turizm Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Demre Kaymakamı Murat Uz, otel ve pansiyonları güvenlik konusunda uyanık olmaya davet etti. Uz-' Terörün gökten paraşütlen inmesini beklemeyin, aramızda olabilirler. Uyanık olur, devlet her noktaya güvenlik kuvveti yerleştiremez. Turizm tesisleri silahlı özel güvenlik sistemi satın alabilirler' dedi.Belediye konferans salonunda gerçekleşen toplantıda, turizm sezonu hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıya, Kaymakam Murat Uz, Belediye Başkanı Süleyman Topcu, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Üsteğmen Görkem Güncan, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Başkomiser Murat Üstündağ, Kekova Sahil Güvenlik Bot Komutanı Başçavuş Ramazan Esemen, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, daire amirleri ve esnaflar katıldı. Toplantıda, Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından katılımcılara, alınan güvenlik tedbirleri ve katılımcıların alması gereken güvenlik önlemleri konusunda bilgiler verildi.Toplantıda konuşma yapan Kaymakam Murat Uz, "Turizm sezonuna daha var. Bu toplantıyı Şubat ayında yapmamızın sebebi şimdiden önlemlerimizi alıp sezona erken hazırlanalım istiyoruz. Turizm taşıma ile başlıyor. Bu yüzden yolcu taşıyan minibüs şoförlerine ve taksici esnafına çok iş düşüyor. Bu esnaflarımız araçlarında taşıdıkları yolculara dikkat etmelidir. Gördükleri en küçük şüpheli harekette güvenlik güçlerine ihbarda bulunmalıdırlar. Ayrıca deniz taşımacılığı da önemlidir. İlçemizde günübirlik deniz taşımacılığı da yapılıyor. Bu yüzden İlçemiz Çayağzı Doğal Limanı bölgesine Geçici Polis Noktası oluşturacağız. Devlet her noktaya güvenlik kuvveti konuşlandıramaz. Turizm tesisleri de silahlı özel güvenlik hizmeti satın alabilirler" dedi.Pansiyon ve otel işletmecilerine bir uyarıda bulunarak konuşmasını sürdüren Uz, "Pansiyon ve oteller konaklattıkları kişilerin mutlaka kimlik bilgilerini kimlik kayıt sistemine işlemek zorundadırlar. Aksi takdir de bir sabah uyandıklarında, terör örgütüne yataklık yapmaktan yargılanıyor olabilirler. Otel ve pansiyonlarda mutlaka XR Cihazı veya tarama detektörü bulundurmak zorundasınız."Uyanık olun"Geçen yıl çok sıkıntılı bir sezon geçirdiklerini ancak bu sezon turizm açısından beklentilerinin yüksek olduğunu söyleyen Kaymakam Uz , ' Bu sezonu risk etme lüksümüz yok. Nemelazımcılığı bir kenara bırakmak zorundayız. Çünkü hepimiz aynı geminin içindeyiz. Terör örgütleri son zamanlarda şeytanın bile aklına gelmedik yöntemlere başvuruyorlar. Bu yüzden uyanık olmak zorundayız, zorundasınız. Terör örgütlerinin gökten paraşütle inmesini beklemeyin. Aramızda geziyor olabilirler" diye konuştu.Toplantının sonunda söz alan Belediye Başkanı Süleyman Topcu ise "Turizmden beklentimizi yüksek olacaksa önce kendimizi geliştirmeliyiz. Myra veya Noel Baba Müzesi gibi ören yerlerinin işletmesini devletimiz Ankara'da bizim hiç tanımadığımız birilerine veriyor. Sizlerin emeği, beklentisi ve hatırınız olmasa ben o ören yerlerinin önünü kum ve çakılla kapatırım. Devlet o zaman bu uygulamadan vaz geçer. Buraların işletmesini alanlar önce gelir bizi bulur" ifadelerini kullandı.Katılımcılara da söz verilen toplantıda, turizmle ilgili beklentiler ve sorunlar da dile getirildi.