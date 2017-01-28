29.01.2017 12:45:13

Demre'de 19 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı

Antalya'nın Demre ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek isteyen 19 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Antalya'nın Demre ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek isteyen 19 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan Kaş'a gitmekte olan bir otobüsten şüphelenen Demre Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürses Mahallesi'nde otobüsü durdurdu. Yapılan aramalarda 8'i çocuk, 2'si kadın 15 Suriyeli, 3 Pakistanlı, bir Sri Lankalı olmak üzere toplam 19 göçmen ile bu kişileri yasa dışı yollarla yurt dışına götürmeye çalışan 4 organizatör yakalandı. Otobüste ve üstlerinde can yelekleri de bulunan göçmenler ile 4 organizatör, gözaltına alınarak Demre Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. 15 Suriyeli göçmenin kimlik kontrollerinin adından Antalya'ya, oradan da toplama merkezlerinden birine gönderileceği belirtildi. Diğer yabancı uyruklu 4 kaçak göçmenin ise sınır dışı edilmek üzere Antalya'ya gönderildiği öğrenildi.Organizatörlerden A.G. (41), A.I. (41), A.K. (45) ve 16 yaşındaki M.I. de işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.