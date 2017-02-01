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Demokratlardan Trump'ın kabinesine fren
01.02.2017 04:34:33

Demokratlardan Trump'ın kabinesine fren

ABD Senatosundaki Demokratlar, Başkan Donald Trump'ın bakan adaylarının oylamasını geciktiriyor...

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Demokrat senatörler, Adalet Bakanı adayı Jeff Sessions'ın adaylığına yönelik oylamayı, Senato Yargı Komitesindeki oturumu uzatarak çarşamba gününe erteletti.

Trump'ın mültecilere ve çoğunluğu müslüman olan 7 ülkenin vatandaşlarına yönelik giriş yasağını eleştiren Demokratlar, oylamayı erteletmek için yaptıkları uzun konuşmalarda Sessions'ın bağımsız bir Adalet Bakanı olamayacağını savundu.

Sessions, hafta başında yaptığı açıklamada, Trump'ın Irak, İran, Suriye, Sudan, Somali, Libya ve Yemen vatandaşlarına 90 günlük giriş yasağı koyması ve genel mülteci programını 120 gün durdurmasına yönelik başkanlık kararnamesinde hiçbir rolü olmadığını belirtmişti.

Sessions'ın adaylığına yönelik oylamanın ertelenmesine neden olan uzatmalı oturum, Donald Trump'ın Adalet Bakanı Vekili Sally Yates'i ülkenin kapılarını adı geçen 7 ülkenin vatandaşlarına kapatan kararnameyi savunmayacağını açıkladığı için görevden almasından saatler sonra gerçekleşti.

HAZİNE VE SAĞLIK BAKANININ OYLAMALARINI BOYKOT ETTİLER

Senatodaki Demokratlar, ayrıca Trump'ın Hazine Bakanı adayı Steven Mnuchin ve Sağlık Bakanı adayı Thomas Price'ın onaylanması için bugün yapılması planlanan oylamalarına katılmayarak boykot ettiler.

Cumhuriyetçiler, Mnuchin ve Price'ın adaylığının onaylanması için Senato Finansal Hizmetler Komitesinde düzenlenecek oylamaları, Demokrat üyelerin boykotu nedeniyle ertelemek zorunda kaldı.

Senatodaki Demokratların Mnuchin ve Price'a yönelik muhalefetinin ana nedeni finansal faaliyetlerine dayanıyor. Demokratlar, Price'ın sağlık ve ilaç şirketlerinin hisse senetlerine yaptığı yatırımlarda özel muamele gördüğü ve bu konuda yalan söylediği gerekçesiyle karşı çıkıyor. Mnuchin'e ise Yönetim Kurulu Başkanı olduğu OneWest adlı bankanın azınlıklara ayrımcılık yaptığı ve haciz faaliyetlerinde yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle muhalefet ediliyor. Mnuchin, federal hükümetin usulsüzlük suçlamalarını kabul eden bankayı 2015'te 3,4 milyar dolarla, aldığının neredeyse iki katına satmıştı.

ULAŞTIRMA BAKANI CHAO ONAYLANDI

Öte yandan, Senato, Trump'ın Ulaşım Bakanlığına seçtiği Elaine Chao'nun adaylığını 6'ya karşı 93 oyla onayladı. Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell'ın eşi Chao, daha önce George W. Bush döneminde 8 yıl Çalışma Bakanlığı yapmıştı.

Cumhuriyetçilerin bugünkü bir diğer başarısı, Trump'ın Enerji Bakanı adayı Rick Perry ve Eğitim Bakanı adayı Betsy Devos'un adaylıklarının Senato Genel Kurulunda oylanabilmesi için gerekli alt komite onaylarını almaları oldu.

Buna karşın, Demokratların özellikle Devos'un adaylığına yönelik oylamayı da boykot etme olasılığı olduğu belirtiliyor. Senatonun yeni yönetimin kabine üyelerini onaylayabilmesi için en az bir Demokrat üyenin oylamaya katılması gerekiyor.

TRUMP'IN DEMOKRATLARA TEPKİSİ GECİKMEDİ

ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhuriyetçiler, bazı bakan adaylarının onaylanmasına izin vermeyen Demokratları, hükümetin kurulmasını geciktirmekle itham ediyor.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Demokratlar bize Adalet Bakanımızı ve kabinenin geri kalanını ne zaman verecek? Kendilerinden utanmalılar. Washington'ın çalışmaması pek tabii." ifadelerini kullandı.



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