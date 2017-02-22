22.02.2017 11:34:29

Demokrat Parti'de kongre heyecanı

Demokrat Parti (DP) Kütahya İl Başkanı Halil Gün, Kütahya il kongresinin 23 Şubat 2017 Perşembe günü İl Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacağını bildirerek, partilileri kongreye davet etti.

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Demokrat Parti (DP) Kütahya İl Başkanı Halil Gün, Kütahya il kongresinin 23 Şubat 2017 Perşembe günü İl Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacağını bildirerek, partilileri kongreye davet etti.Gün, yaptığı açıklamada, DP'nin millete her zaman alternatif siyaset sunduğunu kaydetti. Gün, "Ülkemizin köklü partisi, Menderes'in demokrasi meşalesinin yılmaz savunucusu Demokrat Parti'miz yeni bir heyecanla tüm Türkiye'deki kongrelerini yaparak milletimizin önüne çıkıyor. Kütahya Demokrat Parti Teşkilatı olarak ilçe kongrelerimizi tamamladık. 23 Şubat 2017 tarihinde saat 14.00'de Cumhuriyet caddesi Avcılar iş hanında il kongremizi gerçekleştireceğiz. Demokrat Parti'ye gönül vermiş tüm demokrat dava arkadaşlarımızı kongremize bekliyoruz. Bugün Türkiye kötü yönetilme ve sürekli aldanmalar sonucu cendereye sıkışmış durumda ve bu durumdan kurtulmak için Demokrat bir siyasete, Demokrat Parti'ye ihtiyaç duymaktadır. Demokrat Parti, güçlü bir şekilde teşkilatlanarak milletimizin önüne alternatif siyaseti sunacaktır. Hangi sebepten olursa olsun geçmişte Demorkat Parti'den uzak kalmış ama gönlü hala demokrasi aşkıyla Demokrat Parti'de olan tüm Demokrat Parti sevdalılarını, Türkiye'yi 14 Mayıs 1950 öncesine döndürmek isteyen zihniyete daha güçlü bir şekilde dur demek için Demokrat Parti'de toplanmaya davet ediyor, kongremize katılarak bizlere güç vermelerini bekliyorum" diye konuştu. (EFE)