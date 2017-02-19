19.02.2017 10:38:09

Demirtaş'tan istihdam vurgusu

İzmir Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, İzmir Ticaret Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (İTOB OSB) firma temsilcileriyle yaptığı toplantıda, her işletmenin en az bir kişiyi istihdam etmesini isteyerek, 'Hem ülkemizin sorununa omuz vereceğiz, hem de işlerimizi kalkındıracağız' dedi.

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İzmir Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, İzmir Ticaret Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (İTOB OSB) firma temsilcileriyle yaptığı toplantıda, her işletmenin en az bir kişiyi istihdam etmesini isteyerek, "Hem ülkemizin sorununa omuz vereceğiz, hem de işlerimizi kalkındıracağız" dedi.İTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, İTOB OSB'de yatırımları devam eden firmaların yaşadığı sorunların çözümüne yönelik olarak, firma temsilcileri ve bankaların Ege Bölgesi müdürlerinin katılımıyla toplantı düzenledi. Piyasaların hareketlendirilmesi için firmaların finansal kaynak sıkıntılarının çözümü konusunda yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Demirtaş, "Bizim yapmamız gereken biraz daha gayret ederek işimizi geliştirmek, yarım olan fabrikamız varsa onu tamamlamak ve harekete geçirmek, istihdam sağlamak. Finansmanınız ile ilgili her türlü sorununuzu çözmeye hazırız. Bu konuda bana direk ulaşabilirsiniz" diye konuştu."20 bin kişi istihdam edilecek"İTOB OSB'de 330 firma bulunduğunu, 165 firmanın faaliyette olduğunu, 82 firmanın inşaatının devam ettiğini, 71 firmanın ise desteklendiğinde çalışmaya başlayabileceğini ifade eden Demirtaş, "İTOB artık çok değerlenmiş durumda. 6500 kişi istihdam ediliyor. Tüm firmaların devreye girmesi ile 20 bin kişi istihdam edilecek" dedi. Finansal sorunlar ve sermaye yetersizliğinin tüccarların en önemli sorunu olduğunu belirten Demirtaş, sözlerine şöyle devam etti:"Geçtiğimiz ay finansman güçlüğü çeken üyelerimize destek olmak amacıyla başlatılan Nefes Kredisi Kampanyası kapsamında, Denizbank ve Ziraat Bankasına 10 milyon lira yatırarak, üyelerimiz için 155 milyon lira kredi hacmi oluşturmuştuk. Üyelerimiz için bir danışma masası oluşturduk ve krediye başvurmak için gereken oda faaliyet belgesini de ücretsiz olarak verdik. Krediye çok büyük ilgi oldu. Diğer yandan üyelerimizin kredi konusunda talebi hala devam ediyordu. Bu nedenle Vakıf Bank ile üyelerimize yönelik yeni bir kredi protokolünü daha hayata geçirdik."