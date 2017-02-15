15.02.2017 10:36:47

'Demirtaş'ın duruşma tarihi manidar'

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, Demirtaş'ın duruşma tarihini manidar olarak nitelendirdi.

TIMETURK|HABER MERKEZİ

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, Meclis Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Demirtaş'ın duruşma tarihinin 28 Nisan 2017 olarak belirlenmesini manidar bulan Kerestecioğlu, "Tutuklanan diğer vekiller için de durum aynıdır. Tutuklu oldukları dosyaların ilk duruşmaları özellikle referandumun yapılacağı 16 Nisan tarihinden sonra yapılacaktır." dedi.

Kerestecioğlu'nun açıklamaları şöyle;

"Referandum sürecine giderken çok tehlikeli bir süreç değil mi muhtarların görevden alınması. Ne amaçlanıyor muhtarların görevden alınmasıyla? Kayıtlarla ilgili değişiklikler mi amaçlanıyor?

"MANİDAR DEĞİL Mİ?"

Demirtaş'ın duruşma tarihi tutuklanma tarihinden 175 gün sonraya, 28 Nisan 2017 tarihine verilmiştir. Tutuklanan diğer vekiller için de durum aynıdır. Tutuklu oldukları dosyaların ilk duruşmaları özellikle referandumun yapılacağı 16 Nisan tarihinden sonrasına yapılacaktır. Manidar değil mi?"

YORUM YAZ Yorumunu Gönder