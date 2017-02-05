05.02.2017 11:20:48

Demirkol öğrencilere verdiği müjdeyi yerine getirdi

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, karne dağıtımında bir araya geldiği 2002 Vakıflar İlkokulu öğrencilerine 'okulunuzun bahçe ve peyzaj düzenlemesini 15 günde bitireceğiz' müjdesini yerine getirdi.

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Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, karne dağıtımında bir araya geldiği 2002 Vakıflar İlkokulu öğrencilerine 'okulunuzun bahçe ve peyzaj düzenlemesini 15 günde bitireceğiz' müjdesini yerine getirdi.Demirkol, 2016-2017 eğitim-öğretim yılının yarıyıl karne dağıtım töreninde 2002 Vakıflar İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Demirkol, burada yaptığı konuşmasında okulun bahçe düzenlemesine ihtiyacı olduğunu belirterek, "Sevgili çocuklar size bir şey ifade edeyim. Okulunuzun bahçesini düzenleyeceğiz. 15 gün sonra geldiğinizde başka bir bahçe bulacaksınız" dedi. Bunun üzerine Demirkol, verdiği müjdeyle ilgili Haliliye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne talimat verdi.Park ve bahçeler müdürlüğü, okul bahçesinde yaptığı inceleme sonunda ilk olarak bahçedeki tüm ağaçların budamasını gerçekleştirdi. Okul bahçesinde yürüyüş yolu ve piknik alanı yapan ekipler, okulu çiçeklerle de renklendirdi. Ekipler, okul bahçesine toplamda 1 adet Leylak, 3 adet top mazı, 70 adet taflan ve 195 adet sıklamen türü çiçek dikti. Çalışmaları büyük ölçüde tamamlayan ekipler, Başkan Demirkol'un öğrencilere verdiği müjdesini yerine getirerek, öğrencilere eğitim öğretimin yeni yarıyılında bambaşka bir okul bahçesi sunmuş oldu.Öte yandan park ve bahçeler müdürlüğü, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Urfa Anadolu Lisesi, Osman Gazi Anadolu Lisesi ve Eyüp Koç İlkokulu'nun bahçelerinde de budama ve düzenleme çalışmaları yaptı.