10.05.2017 12:58:18

Demirkol İslam aleminin Berat Kandilini kutladı

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, İslam aleminin Berat Kandilini kutladı.

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Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, İslam aleminin Berat Kandilini kutladı.Başkan Fevzi Demirkol, yayımladığı mesajında Ramazan ayının müjdecisi olarak bilinen Berat Kandilinin İslam aleminde hayırlara vesile olmasını diledi. Demirkol "Hepimizin bir arada sofralara oturduğu, aynı dualara eller açtığı Ramazan ayı öncesinde, hem bir haberci hem de bir arınma, mağfiret ve hayır günü olarak bildiğimiz Berat Kandilinin tüm İslam aleminden başlayarak tüm inananlar için sayısız hayra vesile olmasını dilerim. Her iki cihana yayınlan sonsuz saadetin kapısı olan bu ve benzer günlerin hayatımızda bir dönüm noktası, bir örnek olması adına dualarımız birdir. Dualarımızı bir eden Rabbimize şükrediyorum ki, bizi sizlere hizmet etme görevi ile nasiplendirdi, şereflendirdi. Her birimizin yaptığı işlerin, verdiğimiz emeklerin de ibadet tadında ömre yayıldığı günler diler, kandilinizi bir kez daha tebrik ederim" dedi.