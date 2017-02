23.02.2017 11:35:37

Demirkol 'evet' çağrısını Suruç'ta yineledi

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, katıldığı AK Parti Suruç ilçe teşkilatı şubat ayı danışma meclisi toplantısında 'Şanlıurfa'nın güçlü bir şekilde Türkiye'de yerini alması için Suruç'a çok büyük görev düşüyor' diyerek, referandumda 'evet' çağrısını bir kez daha yineledi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, katıldığı AK Parti Suruç ilçe teşkilatı şubat ayı danışma meclisi toplantısında "Şanlıurfa'nın güçlü bir şekilde Türkiye'de yerini alması için Suruç'a çok büyük görev düşüyor" diyerek, referandumda 'evet' çağrısını bir kez daha yineledi.Demirkol, AK Parti Suruç ilçe başkanlığı tarafından düzenlenen şubat ayı danışma meclisi toplantısına katıldı. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Abdurrahman Kırıkçı, Ak Parti Suruç ilçe Başkanı Mehmet Yavuz ve teşkilat üyelerinin de katıldığı toplantı, 15 Temmuz askeri kalkışma girişimini anlatan sunum gösterimiyle başladı. Toplantının açılışında konuşan İlçe Başkanı Yavuz, "Haliliye Belediyesi olarak bize her zaman tam destek veren ve teşrifleriyle bizleri onurlandıran Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'a, teşekkür ediyorum" dedi.İl Başkan Yardımcısı Kırıkçı da yaptığı konuşmada Haliliye Belediyesinin Suruç'a yaptığı hizmetlere vurgu yaparak, "Haliliye Belediye başkanımız gerçekten Suruç'a bu süreç içerisinde ciddi bir pozitif ayrımcılık yaptı. Haliliye ile Suruç'un sınırlarını birleştirdi. Suruç'un açıklarını, eksikliklerini gidermek adına üzerine düşen sorumluluğu ciddi anlamda yerine getirdi. Bundan dolayı teşkilatımız adına kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından Haliliye Belediyesinin Kobani sürecindeki çalışmaları ve yeniden görevlendirmeyle birlikte Suruç Belediyesine verdiği desteklerle ilgili sunum gösteriminde bulunuldu. "Şubat ayı danışma meclisimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Suruç'ta çeşitli zamanlarda, çeşitli toplantılarda defalarca bu kürsüye geldim" diyen Demirkol da, "Beni bu kürsüye davet eden ilçe başkanımıza, yöneticilerimize, il başkanımıza, AK Parti'nin değerli mensuplarına teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi."Şehitliği ölümsüzlük bilen milleti ölümle korkutamazsınız"Demirkol, Viranşehir İlçesinde geçen 17 Şubat'ta yaşanan terör saldırısına da değindi. Hain saldırıda şehit düşen iki kişiye Allah'tan rahmet dileyen Demirkol, terör örgütlerine de sert bir dille seslendi. Şehitliği ölümsüzlük bilen bir milletin ölümle korkutulamayacağını vurgulayan Başkan Demirkol, "Bizim son günlerde yaşadığımız bir vahşet var. Ülkemizin zaman zaman yaşadığı, geçmiş yıllarda da Suruç'un yaşadığı bir vahşetin benzeri geçen Cuma günü Viranşehir'de sergilendi. Hain bir terör saldırısı sonucunda Ahmet Oktay Günak isimli 11 yaşındaki çocuğumuz ve İbrahim Kete isimli bir bekçimiz hayatını kaybetti. Bunu yapanlar hiçbir zaman muvaffak olamayacaklar. Terörü lanetliyoruz. Bu tip insanlık dışı saldırıları lanetliyoruz. Şunu bir kez daha ifade ediyoruz ki, be hey cahiller, be hey melunlar, be hey hainler siz bu milleti halen tanıyamamışsınız. Bu millet şehadete ölümsüzlük diyor, şehitliğe ölümsüzlük diyor. Şehitliğin ölümsüzlük olduğuna inanan bir milleti siz ölümle korkutamazsınız. Bu hainler hiçbir zaman için muvaffak olamayacaklardır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabrı cemil diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" şeklinde konuştu."Devletimizin itibari için hizmet edeceğiz"Demirkol, Suruç ilçesinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hizmetlerinden payını aldığını da anlatarak, "ülkemizin genelinin aldığı gibi Suruç ilçemiz de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hizmetlerinden nasibini, payını almıştır. Bizim gönül dünyamızda sınır yoktur, hizmet alanımızda sınır vardır. Gönül dünyamızda zaten sınır yok. En şerefli varlık olan insana hizmet ediyoruz. Devletimizin itibari için hizmet edeceğiz. Dünyanın en mutlu insanlarının bu bölgede olmasını temin etmeye sağlayacağız. Bizim bu noktadaki anlayışımızla ilgili arkadaşlarımız slaytta sunumu yaptılar" diye konuştu."Dünya üzerinde böyle bir örnek yok"2014 yılı sonunda Kobani'den yaşanan göç dalgasıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir günde 200 bini aşkın Suriyeli'yi kabul ettiğini ve bunun dünyada başka herhangi bir örneğinin de olmadığını belirtti. Demirkol, "Hizmete başladığımız günden sonrasında ne zamanki ülkemizde, şehrimizde ve Suruç'la ilgili olağanüstü bir hal olduğu zaman veya beklenmeyen bir durum olduğu zaman yanınızda olmuşuzdur. Kobani sürecini hepiniz yaşadığınız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti o sınavı başarıyla geçmiştir. Dünya üzerinde bir örneği yoktur ki, bir günde iki yüz bin kişi sınırı geçsin. O iki yüz bin kişinin sınırı geçtiği ortamda insanlar kardeşlik duygusu içerisinde bir birlerine sarılsınlar. Gelenleri evlerine götürsünler. Gelenlerin iaşesini, ibatesini temin etsinler. Dünya üzerinde böyle bir örnek yok" dedi."Dünyaya karşı sefil bir görüntü vermek istediler"Kobani sürecinde Suruç'un temizlenmeyerek dünyaya sefil bir görüntü verilmek istendiğini ve buna duyarsız kalamadıkları için temizlik filosunu Suruç'a getirdiğini söyleyen Başkan Fevzi Demirkol, konuşmalarına şöyle devam etti:"Kobani sürecinde ilk gün itibariyle geldiğimde şunu gözledim, Suruç ilçe merkezi temizlenmiyor. Dünyaya karşı sefil bir görüntü vermek ve Türkiye'yi üçüncü dünya ülkesi göstermek amacıyla Suruç ilçe merkezi de dahil olmak üzere temizlik yapılmıyor. Ertesi günü kimseden talimat almadan 19 temizlik aracıyla geldik ve Suruç Belediyesi'ne çıktık. Belediye eş başkanı vardı, 'biz 19 araçla geldik, temizlik işleri müdürünüzü veriniz, mahallelere dağılsınlar ve Suruç'un temizliğini biz yapacağız' dedik. Aynı şekilde kamplarda da çeşitli zamanlarda hizmetlerimiz oldu.""Referandumda Şanlıurfa güçlü bir şekilde yerini alacak"Demirkol, konuşmasının son kısmında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandum seçiminde 'evet' kampanyasında destek verilmesi gerektiğini de anlatarak, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylamasına sunulmasıdır. Aziz milletimizin ayağına gidip, kanaatiniz nedir diye 16 Nisanda referandum yapılacak. Bu halk oylamasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Şanlıurfa'nın güçlü bir şekilde Türkiye'de yerini almasını için Suruç'a çok büyük görev düşüyor. Suruç'tan da güçlü bir evet sesinin çıkmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.Konuşmalarının ardından Demirkol'a, Ak Parti ilçe Başkanı Yavuz tarafından teşekkür plaketi verildi.