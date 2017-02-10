10.02.2017 20:36:29

Demirkol DBP'li meclis üyelerinin önergelerini cevapladı

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, belediye meclisinde DBP'li meclis üyelerinin soru önergelerine ve bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere cevap verdi.

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Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, belediye meclisinde DBP'li meclis üyelerinin soru önergelerine ve bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere cevap verdi.Haliliye Belediyesi 2017 Şubat Ayı olağan meclis toplantılarının 4'üncü birleşimi, Demirkol'un başkanlığında yapıldı. Açılış ve yoklamanın alınmasının ardından başlayan mecliste, komisyonlara havale edilecek olan konular görüşüldü ve yapılan oylamayla gündem maddeleri ilgili komisyonlara havale edildi. Meclis toplantısı sonunda söz alan Başkan Demirkol, son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ve DBP'li meclis üyelerinin verdiği soru önergelerine cevap verdi. İddiaların, cevaplandırılmadan servis edilmesini eleştirdi. Demirkol, bu tip durumlarında Haliliye Belediyesinin adil, şeffaf, dürüst ve katılımcı anlayışını etkileyemeyeceğini söyledi. Demirkol, "Son günlerde meclisimizde verilmiş olan bazı önergelerle ve bilgi edinme kanunu çerçevesinde yapılmış soru önergeleriyle ilgili toplum içerisinde bazı kerameti kendinden menkul kişiler, kuruluşlar bizleri insafsızca eleştirmektedir. Bir şeyin vaki olması ayrı şeydir, iddia edilmesi ayrı şeydir. Bu tip şeylerin, bizim hiçbir şekilde dürüstlük ilkemize, adil, şeffaf ve katılımcı anlayışımızı etkileyemeyecektir. Verilmiş olan önergelerle ilgili yazılı cevap vereceğimi söylemiştim ama o yazılı cevabı siz değerli meclis üyelerimizin huzurunda ve değerli basınımızın önünde tek tek bütün iddiaların açıklamak istiyorum. O gün Sayın Babaoğlu'nun meclis içerisinde sorduğu daha sonrasında da çeşitli kuruluşlarda, gündemde yer almasını istedikleri ama hiçbir zaman için tutmayacak iddialarını tek tek, örnekleriyle cevap vereceğim. Sadece dışarıda iddia edildikten sonra cevabı beklemeden bunlarını servis etmenin doğru olmadığını, en azından niyetinizin sadece denetlemek değil, niyetinizin sadece bu hususta polemik oluşturma kanaati bende oluştu" dedi."Yasal işlem başlatacağız"Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerle ilgili de yayın kuruluşlarının bir kısmıyla siyasi olarak, bir kısmıyla da ticari olarak muhalif olduklarının altını çizen Demirkol, bu tip durumların devamı konusunda da yasal işlem başlatacaklarını söyledi. Demirkol, "Bu şekildeki bir kısım yayın organlarında yer almıştır. Onlarla zaten siyasi olarak muhalifiz. Bir kısmıyla da ticari olarak muhalifiz. O bakımdan ben bütün sorulara tek tek cevap vereceğim. O günde söylediğim gibi tevatüre dayanan, zanna dayanan, bilgiye delile dayanmayan hiçbir hususu burada sorgulamasak daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü bunu sorguladığımız zaman sadece zaman kaybına yer vermiş oluruz. O gün Nadile Şaşkın, Sema Aişeoğlu, Leyla Dağhan ve Camal Babaoğlu'nun sordukları sorulara tek tek, meclisimizin önünde cevap vereceğim. Yalnız şunu da ifade etmek istiyorum bu tip konularda, bundan sonrasında yer alacak edebe, usule, vicdana, ahlaki kaidelerimize ve yasal mevzuatlara aykırı bütün işlemler hakkında, yasal işlem başlatacağımızı ifade etmek istiyorum" diye konuştu.Özel kalem müdürlüğü sorusuna cevap verildiDemirkol, DBP'li Cemal Babaoğlu, Sema Aişeoğlu, Leyla Dağhan ve Nadile Şaşkın'ın Haliliye Belediye Meclisine soru önergesi olarak verdiği, 'belediyenizin kuruluşundan bugüne kaç kişi Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna atanmıştır?' sorunu cevapladı. Demirkol, "Kurulduğumuzdan bu yana bir tek özel kalem müdürü atanmıştır. Şu ana kadar, bugünkü tarih itibariyle bir ve tektir. Akrabam değildir, soy ismi Demirkol değildir" dedi.'Özel kalem müdürlüğü kadrosunda ne kadar süre çalışmıştır?' sorusuna ise Başkan Demirkol, "07.01.2016 tarihiyle girişi yapılmıştır. 07.01.2017'de tam bir yıl sonra yine belediyemizin bünyesindedir ama özel kalemde değildir. Bir yıl süreyle özel kalem müdürlüğü görevinde bulunmuştur. Eğer size gelen bilgiler, eğer size gelen tevatürler, dedikodular bunun dışında bir şey ise onu sorgulayın" diye cevap verdi.'Belediyenizde özel kalem müdürü kadrosunda iken başka yerlere atanması yapılan bulunmakta mıdır?', 'Özel kalem müdürlüğü kadrosuna yapılan atamalarda, Bakanlığın yayınlamış olduğu genelgelere uyulmuş mudur?' sorularına ise Demirkol, "Bir ve tektir. Evet, bakanlığın genelgesi buradadır. O genelge de herhangi bir şekilde kısıtlama yoktur ve o genelgeye uyulmuştur" ifadelerini kullandı."Temizlik ihalesinde söylenen gerçeği yansıtmamaktadır"Demirkol, DBP'li meclis üyelerinin temizlik ihalesiyle ilgili de sorulan sorulara belgeleriyle cevap verdi. '4 Ocak 2017 tarihinde yapılması gereken temizlik ihalesinin iptal edilmesi sonucu başkanın onayıyla, 4 aylığına Albayraklar Firması'na verilmiştir. İhalenin iptal gerekçesi nedir?' sorusunu ilk olarak yanıtlayan Demirkol, "Kesinlikle iftiradır, yalandır, dedikodudur. Haliliye Belediyesinin temizlik işlerine 39 firma gelmiş. Bu 39 firma üzerinden ihaleye 5 firma istekli teklif vermiş olup, 4 isteklerinin teklifinin geçersiz olması üzerine yeterli rekabet oluşmadığından dolayı iptal edilmiştir. İhalenin iptal edilmesinin gerekçesi budur" dedi.'Urfalı yerli şirketlerimize değil de, ihalesiz tercih kullanılarak İstanbul firması olan Albayraklara ihale verilmesinin özel bir nedeni var mıdır?' sorusuna ise Demirkol, "Daha sonrasındaki ihalede 4 teklif vardır. Başkanın talimatı üzerine verilmiş ihale değil, tek firma değil. Dört firma gelmiş. Firmalardan 4'ü teklif vermiş. İçinde Van firması var. Kadıköy, İstanbul yazan firmanın sahipleri Şanlıurfalıdır. Şanlıurfalı firmamız teklif vermiştir fakat teklifi yüksek kalmıştır. Teklifi pahalıdır. Onun için verilmemiştir. Şanlıurfalı firmamız ucuz bir fiyat verseydi bu teklifi verdiğine göre ihale onda kalacaktır. İhaleyi alan firmanın tek sahibi vardır. Adı da, Onur Öztürk'tür. Sizin dediğiniz gibi aynı soy isimde olan kimse yoktur. Burada şöyle bir şey vardır, onu da arz edeyim. Şanlıurfalı firma da almış olsa, başka bir vilayetten de firma almış olsa işçilerimiz aynı işçilerdir. Personelle ilgili ödenecek miktar, Haliliyemizde çalışan işçilerimize ödenmektedir. Dolayısıyla o firmanın başka yerden işçi getirmesi söz konusu değildir" şeklinde konuştu.Son olarak 'verilen temizlik işinin miktarı ne kadardır?' sorusuna da Demirkol, "İhale teklif fiyatı 8 milyon 910 bin 48 liradır. İşçi sayısı 460'dır. Bu meblağın 6 milyon 801 bin 152 lirası işçiye ödenen maaştır" diye cevap verdi."İlaçlama ihalesine 3 firma katıldı"Başkan Demirkol, 'mevcut ilaçlama işini hangi firma yapmaktadır? İhale şartlarına göre mi verilmiş? Yoksa başkanın tercihine göre mi verilmiş? İhale olmuşsa kaç firma teklif vermiş? İhale kimde, kaça kalmaktadır?'Sorusuna ise, "İlaçlama ihalesine üç firma katıldı. İhalenin teklif fiyatı, 3 milyon 224 bin 255 liradır. İşçi sayısı 47 kişidir" dedi."Gerekirse kendi aile bütçemizden yardımda bulunuruz"Demirkol, DBP'liler tarafından verilen son soru önergesi olan, '2016 yılı içerisinde Haliliye Belediyesi olarak dernek, vakıf gibi kurumlara yardımlaşma ve dayanışma adı altında ayni ve nakdi yardım yapmış mıdır? Yapılmışsa hangi kuruma ne kadar ödenmiştir?' soruna da cevap verdi. Haliliye Belediyesi olarak insana hizmet eden tüm kuruluşlarla işbirliği içerisinde olduklarını söyleyen Demirkol, "Bunu daha sonrasında hem sizin şahsınıza hem de grubunuza yazılı olarak bildireceğiz. Haliliye Belediyesi olarak bölgemizde faaliyet gösteren, insan odaklı hizmet eden. İnsanımıza, gençlerimize, kadınlara, çocuklarımıza hizmet eden tüm kuruluşlarla işbirliği içerisindedir. Yüce meclisimizin değerli üyeleri adına şu taahhütte de bulunabilirim. Eğer Haliliye Belediyesinin bütçesi yetmeyecek olursa aç ve açıkta kalan herhangi bir kuruluş veya fakir, fukara olursa biz değerli meclis üyeleriyle birlikte kendi aile bütçemizden de katkıda bulunarak, duyduğumuz, haberdar olduğumuz, bize ulaşan Haliliye'de hiç kimseyi muhtaç durumda bırakmak istemiyoruz" dedi."Bunu yazanlarla siyasi ve ticari olarak muhalifiz"Demirkol, konuşmasının son bölümünde Haliliye Belediye Meclisinden alınan kararla çölyak hastalarına yönelik bir işletme kurulması olayıyla ilgili yapılan eleştirilere de cevap verdi. "Son zamanlarda bir de çölyak üzerinden bizi vurmak isteyen bazı insafsız girişimler var" diyen Demirkol, "Ben bunları ahlak dışı olarak görüyorum. Kendisinin orada bir şeyi var. Bu bizim asli vazifemiz değil. Haliliye Belediyesi olarak insanlarımızın hayatını kolaylaştırmak, hastalarımızın ailelerinin hayatını kolaylaştırmak adına bir teşebbüste bulunduk. Kurum için işletme kurulması için İçişleri Bakanlığından yetki aldık. İnşallah kısa sürede çölyak hastalarımızın ihtiyacı giderilecektir" dedi.Bu tip eleştirileri yazanlar ile siyasi olarak bazıları ile ise ticari olarak muhalif olduklarının altını çizen Başkan Demirkol, "Şimdi 'çölyak hastalarını Haliliye Belediyesi unuttu mu?', bu çölyak hastalarını unuttu mu diye bir şey olur mu? Çölyak hastalarına bizim ilgimiz var. Yine aynı şekilde diğer belediyelerimizin de ilgisi var. Büyükşehir Belediyemiz çölyak hastalarına glütensiz un vermektedir. Hiç olmazsa yapmış olduklarımızı görseler. Hiç fark etmez. Çünkü bunu yazanlarla siyasi olarak muhalifiz. Bir kısmıyla da ticari olarak muhalifiz" ifadelerine yer verdi.Demirkol, meclis birleşimini sonlandırmadan öncede Mevlana'nın bir kıssasından bahsetti. "Mevlana Celalettin Rumi Hazretleri diyor ki, körler çarşısında ayna satılmaz. Biz herhalde körler çarşısında ayna sattık. Onun için belki aynamızın eğri olduğundan şikayet edenler olabilir" diyen Demirkol, "Bir kez daha ifade ediyorum. Haliliye Belediye Meclisi üyeleri olarak, neye mal olursa olsun. Bedeli ne olursa olsun. Hayatımın sonuna kadar ne ben başımı öne eğeceğim. Ne de sizin başınızı öne eğdireceğim. Her zaman başımız dik olacak. Alnımız açık olacak" diye konuştu.