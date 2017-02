17.02.2017 13:20:09

Demirel Park, Adana İnşaat Fuarı'nda

TÜYAP tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Adana İnşaat 2017 Fuarı'nda Demirel Park da stant açtı.

TÜYAP tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Adana İnşaat 2017 Fuarı'nda Demirel Park da stant açtı.İnşaat sektörünün bölgedeki en büyük buluşması olan Adana İnşaat 2017 Fuarı, sektörün lider firmalarını bir araya getirdi. Demirel Park projesi ile fuara katılan İbrahim Demirel İnşaat da proje maketi ve görselleri ile ziyaretçilerini ağırlıyor.İbrahim Demirel İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Demirel, insanların beklentilerini dikkate alarak, sıra dışı bir proje geliştirdiklerini söyledi. Demirel, özgün, prestijli ve konforlu bir yaşamın kapılarını aralayan Demirel Park'ta, hayallerin ötesine geçerek, bir konuttan daha fazlasını sunduklarını ifade etti.Proje Mimarı Abdullah Altuğ da son yılların en gözde lokasyonu Türkmenbaşı Bulvarı'nda hayata geçirilen projenin, ev alma planı yapanlara rüya gibi bir yaşam alanı vaat ettiğini belirtti.Zengin sosyal donatıSosyal donatıları, mimarisi ve konumuyla kentin yaşam stiline yeni bir soluk getirmeye hazırlanan Demirel Park'ın özelliklerinden de bahseden Altuğ, kaliteli bir yaşam ve yatırım için her türlü ayrıntının düşünüldüğünü kaydetti. Proje mimarı Altuğ, üstün sosyal donatıları ile stressiz bir yaşam alanı sunan projede; kreşten açık ve kapalı yüzme havuzuna, sauna ve hamamdan buhar odasına, fitness salonundan çocuk oyun alanlarına, cep sinemasından barbekü alanlarına, açık hava satrancından açık spor ve rekreasyon alanlarına kadar sosyal yaşama katkı sağlayacak her detayın planlandığını ifade etti.Yaz-kış havuz keyfi"Projede yok yok" diyen Mimar Abdullah Altuğ, konut sahiplerinin, 800 metrekare açık, 290 metrekare de kapalı havuzu ile hem yaz hem de kışın yüzme keyfini doyasıya yaşayacağını dile getirdi. Altuğ, binaların altına konumlandırılan 12 bin 800 metrekarelik iki katlı kapalı otopark sayesinde park sorunu yaşanmayacağını, misafir araçlar için de peyzaj alanının dışında bin 250 metrekarelik açık otopark ayrıldığını ifade etti.2+1, 3+1 ve 4+1 olarak planlanan dairelerde kullanılacak akıllı ve fonksiyonel donanımların konut sahiplerine büyük kolaylıklar sağlayacağını vurgulayan Mimar Altuğ, "Projedeki her detay, konut sahibine kendisini özel hissettirecek şekilde tasarlandı" dedi.