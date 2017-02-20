20.02.2017 11:11:57

Demircili öğrencilere büyükşehirden destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci ilçesinde bulunan Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin gezi gözlem programına otobüs desteği verdi. Öğrenciler Büyükşehir Belediyesinin kendilerine tahsis ettiği otobüsle Manisa'daki sağlık kuruluşlarını, Tıp Müzesini ve ayrıca kentin tarihi ve turistik yerlerini gezme fırsatı buldu.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci ilçesinde bulunan Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin gezi gözlem programına otobüs desteği verdi. Öğrenciler Büyükşehir Belediyesinin kendilerine tahsis ettiği otobüsle Manisa'daki sağlık kuruluşlarını, Tıp Müzesini ve ayrıca kentin tarihi ve turistik yerlerini gezme fırsatı buldu.Demirci Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin Manisa'daki hastane gezisi programına Manisa Büyükşehir Belediyesi otobüs desteği sağladı. Büyükşehir Belediyesi Demirci Koordinasyon İşleri Müdürlüğünden otobüs talebine anında yanıt alan okul yönetimi, öğrencilerle Manisa merkezindeki hastaneleri ve Tıp Müzesini gezdi. Yerinde eğitim programını tamamladıktan sonra Manisa'nın tarihi ve turistik yerlerini gezme imkanı da bulan öğrenciler, Manisa Büyükşehir Belediyesinin şehre kazandırdığı Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonuna da gitti.Öğrencilerin yerinde eğitim ve gözlem programına katkıları nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür eden okul yönetimi, sağlanan otobüs desteğiyle öğrencilerin teorikte öğrendiklerini pratikte görme imkanı bulduğunu dile getirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Koordinasyon İşleri Müdürü Kazım Aysan, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde eğitime desteklerin devam edeceğini söyledi.