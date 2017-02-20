SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Demirci Mahallesi atıksulardan kurtulacak
20.02.2017 15:32:22

Demirci Mahallesi atıksulardan kurtulacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Yunusemre Demirci Mahallesinin çilesi haline gelen kanalizasyon atıksularından kurtarmak için çalışmalarına başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Yunusemre Demirci Mahallesinin çilesi haline gelen kanalizasyon atıksularından kurtarmak için çalışmalarına başladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, daha temiz bir Manisa için il genelindeki ihtiyaçlara yönelik projelerini bir bir hayata geçiriyor. Yunusemre ilçesine bağlı Demirci Mahallesinde de çalışmalarına başlayan MASKİ, mahalledeki atıksu kirliliğine son vermek için ilk adımı attı. MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından mahallede 250 metre uzunluğunda ek bir kanalizasyon hattı yapılıyor. Yeni hatla birlikte mahalle içerisinden geçen dereye deşarj edilen atıksular, sağlıklı şekilde mahalleden uzaklaştırılarak Demirci sakinlerinin rahat bir nefes alması sağlanacak.

Demirci Mahallesinin kanalizasyon sorununu çözüme kavuşturmak için hazırlanan projeler kapsamında, Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı tarafından mahallede bir de fosseptik imalatı gerçekleştiriliyor. Çalışmalar tamamlandığında mahalleye ait kanalizasyon atıklarının düzenli şekilde depolanarak çevreye ve insanlara zarar vermeden atıksu arıtma tesislerine ulaştırılması sağlanacak.

MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanı Hasan Patel, Demirci Mahallesini ziyaret ederek, yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu. Vatandaşların yaşadığı kirlilik ve kötü koku problemine bir an önce son vermek için çalışmaların hızla tamamlanacağını ifade eden Daire Başkanı Patel, daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak için titizlikle görev başında olduklarını söyledi.
    YORUM YAZ
Gaziantep'te firari IŞİD üyesi yakalandı
Gaziantep'te firari IŞİD üyesi yakalandı
Gaziantep'te bir polisin şehit edilmesiyle ilgili tutuklu olarak bulunan IŞİD üyesi Suriye'ye kaçmaya çalışırken yakalandı.
20.02.2017 15:58:35
Tahran'da İHA yasağı
Tahran'da İHA yasağı
İran'ın başkenti Tahran'da cumhurbaşkanlığı binası ve stratejik kurumların üzerinde dolaşan İnsansız Hava Araçları'nın (İHA) oluşturduğu güvenlik sorunları nedeniyle, Tahran'da İHA kullanımı yasaklandı.
20.02.2017 15:57:56
İTÜ'de FETÖ soruşturması
İTÜ'de FETÖ soruşturması
İTÜ'deki FETÖ soruşturmasında 35 şüpheli hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
20.02.2017 15:48:46
MEB'den sürücülere 'saygı' eğitimi
MEB'den sürücülere 'saygı' eğitimi
MEB tarafından, trafik güvenliği ve trafikte temel değerlere dikkat çekmek için sürücülere eğitim verilecek.
20.02.2017 15:42:26
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Bakanlar Kurulu toplantısı başladı.
20.02.2017 15:40:45
Rus havayolu şirketi Türkiye'ye ek seferlere başlıyor
Rus havayolu şirketi Türkiye'ye ek seferlere başlıyor
Rossiya havayolu şirketinin yoğun talep nedeniyle, önümüzdeki ay St. Petersburg’tan İstanbul ve Antalya’ya düzenli seferlere başlayacağı bildirildi.
20.02.2017 15:37:32
Yağmur uçuşları olumsuz etkiledi
Yağmur uçuşları olumsuz etkiledi
İstanbul’da etkili olan yağmur ve olumsuz hava koşulları hava trafiğini olumsuz etkiledi. Atatürk Havalimanı ve çevresinde oluşan ’CB’ (kümülonimbus) olarak adlandırılan elektrik yüklü bulutlar nedeniyle uçaklar havada tur attı.
20.02.2017 15:25:37
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan Arap basınına hilafet açıklaması
Erdoğan'dan Arap basınına hilafet açıklaması
Alperen Ocakları referandum kararını açıkladı
Alperen Ocakları referandum kararını açıkladı
ABD'li kuruluşa göre 'Hayır' çıkacak
ABD'li kuruluşa göre 'Hayır' çıkacak
Saadet Partisi 'Hayır' için bastırıyor
Saadet Partisi 'Hayır' için bastırıyor
Soylu: Siyasi hayatımda böyle bir şeye ilk kez şahit oluyorum
Soylu: Siyasi hayatımda böyle bir şeye ilk kez şahit oluyorum
Öldürülen PKK'lı 150 şehidin katili çıktı
Öldürülen PKK'lı 150 şehidin katili çıktı
Perinçek: FETÖ gladyo örgütlenmesi
Perinçek: FETÖ gladyo örgütlenmesi
Irak'ın petrol rezervleri 10 milyar varil arttı
Irak'ın petrol rezervleri 10 milyar varil arttı
'ABD, Rakka operasyonu'nu Türkiye ile yapmayacak'
'ABD, Rakka operasyonu'nu Türkiye ile yapmayacak'
Antalya ve Bolu'ya hızlı tren geliyor
Antalya ve Bolu'ya hızlı tren geliyor
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Saadet Partisi 'Hayır' için bastırıyor
Saadet Partisi 'Hayır' için bastırıyor
Perinçek: FETÖ gladyo örgütlenmesi
Perinçek: FETÖ gladyo örgütlenmesi
Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Rakka halkını YPG ve IŞİD arasında tercihe zorlamayın...
Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Rakka halkını YPG ve IŞİD arasında tercihe zorlamayın...
Büyükanne maaşı için son gün
Büyükanne maaşı için son gün
Erdoğan'dan Arap basınına hilafet açıklaması
Erdoğan'dan Arap basınına hilafet açıklaması
Sultanahmet'te taksiciler 'terör' estiriyor
Sultanahmet'te taksiciler 'terör' estiriyor
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
ABD'li kuruluşa göre 'Hayır' çıkacak
ABD'li kuruluşa göre 'Hayır' çıkacak
Nasrallah'tan İsrail'e: Nükleer reaktörü sökün, eylemlerimiz konuşur
Nasrallah'tan İsrail'e: Nükleer reaktörü sökün, eylemlerimiz konuşur
Kardak kayalıkları önlerinde hareketli anlar
Kardak kayalıkları önlerinde hareketli anlar

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları