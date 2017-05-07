07.05.2017 13:50:54

Demirci'de Türkçülük Günü kutlandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından konser düzenlendi.

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Manisa'nın Demirci ilçesinde 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından konser düzenlendi.Manisa Büyükşehir Belediyesi, 3 Mayıs Türkçülük Günü coşkusuna Demirci'de de ortak oldu. Demirci'de Türkçülük Günü kutlamaları, yürüyüşle başladı. Ellerinde Türk Bayraklarıyla Demirci caddelerini karış karış gezen ilçe sakinleri, Türkçülük Günü'nün coşkusunu doyasıya yaşadı. Yürüyüşün ardından ilçe meydanında toplanan kalabalık, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Koordinasyon İşleri Müdürü Kazım Aysan, siyasi parti temsilcileri ve Ülkü Ocakları il ve ilçe başkanlarının da yer aldığı yürüyüş, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından son buldu.Yürüyüşün ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından pilav hayrı da gerçekleştirildi. Daha sonra 3 Mayıs Türkçülük Günü'ne özel Türk Halk Müziği konseri gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Hasan Başkaya'nın solist olarak sahne aldığı gecede, Türk Halk Müziği'nin en seçkin eserleri, Demircililer için sahnelendi. Gecede bir konuşma yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Koordinasyon İşleri Müdürü Kazım Aysan, düzenlenen gece nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. Konserin sonunda sahneye gelen Aysan, solist Hasan Başkaya'ya Türk Bayrağı hediye etti.