29.01.2017 21:54:32

Demirci'de trafik kazası: 1 yaralı

Manisa'nın Demirci ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

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Manisa'nın Demirci ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.Edinilen bilgilere göre, akşam saat 18.50 civarlarında 45 PV 332 plakalı Caner P. isimli sürücünün kullandığı otomobil, Demirci-Simav çevre yolunda Demirci Anadolu Lisesi güzergahından gitmekte iken Belkent Konutevleri Sitesinden yola çıkan Mustafa Ç. isimli sürücünün kullandığı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola fırlayan motosiklet sürücü Mustafa Ç. ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekibi yaralıya ilk müdahalenin ardından Demirci Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.