24.02.2017 10:35:09

Demirci beldesinde halk toplantısı

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Demirci beldesinde yapılan halk toplantısında, vatandaşlar sorunlarını anlattı. Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Demirci beldesindeki çalışmaları yakından takip ettiğini ve çalışan bir Belediye'nin olduğunu ifade etti. Halim, 'Sorunsuz bir belde toplantısında bulunmanın gururunu yaşıyorum. Sizlerden gelen teklifleri ve projeleri değerlendirmeye hazırız, yeter ki siz proje hazırlayıp devletimizden talepte bulunun. Devletimiz yatırım projelerine önem veriyor'

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Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Demirci beldesinde yapılan halk toplantısında, vatandaşlar sorunlarını anlattı. Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Demirci beldesindeki çalışmaları yakından takip ettiğini ve çalışan bir Belediye'nin olduğunu ifade etti. Halim, "Sorunsuz bir belde toplantısında bulunmanın gururunu yaşıyorum. Sizlerden gelen teklifleri ve projeleri değerlendirmeye hazırız, yeter ki siz proje hazırlayıp devletimizden talepte bulunun. Devletimiz yatırım projelerine önem veriyor" dedi.Demirci Beldesi Belediye Başkanı Turan Sümer, Demirci beldesi ile Simav arasındaki yolun bakımsız kaldığını, bu konuda yardım beklediklerini ve okul bahçelerini sosyal hizmetlerde kullanmak istediklerini belirtti. Belde halkından Şeref Erkan (58), belde girişindeki kazaların önlenmesi için, mutlaka alt geçit yapılması gerektiğini ifade etti .Kaymakam Türker Çağatay Halim, Demirci beldesinde yapılan halk toplantısının kapanış konuşmasında, kırsal kesimden gelen projelere devlet desteğinin daha fazla olduğunu hatırlattı.Toplantının ardından, Demirciköy İlkokulunun eski binasında kurulan kütüphane ve eski eserler müzesi tanıtımı yapıldı. (MEİ-EFE)