02.03.2017 12:13:35

Demiraslan yeni şehir hastanesini inceledi

Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Gazi Osman Paşa mahallesine yapılan Yeni Şehir Hastanesinin yapımında sona gelindi. AK Parti Balıkesir İl Başkanı Av. Hasan Demiraslan yeni şehir hastanesinde incelemelerde bulundu.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Gazi Osman Paşa mahallesine yapılan Yeni Şehir Hastanesinin yapımında sona gelindi. AK Parti Balıkesir İl Başkanı Av. Hasan Demiraslan yeni şehir hastanesinde incelemelerde bulundu.AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan yeni şehir hastanesini inceledi. Balıkesir'in daha önce tam kapasite sağlık hizmeti verebilecek durumda bir il olmadığını söyleyen Demiraslan, "Hastalarımız çoğu zaman çevre illere sevk edilmek zorunda kalıyorlardı ve bu durum mağduriyetlere yol açabiliyordu. Yeni Şehir Hastanesiyle birlikte Balıkesir hasta gönderen değil, çevre il ve ilçelerden hastalar kabul eden bir sağlık merkezi haline gelecek. Sağlık Bakanı Müezzinoğlu'nun da belirttiği gibi bu yatırım Türkiye'nin en modern ve ilk 10 hastanesinden biri olacak" şeklinde konuştu.200 bin metrekare alana yapılan dev sağlık yatırımının Türkiye genelinde 33 ilde daha hayata geçirildiğini söyleyen AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan, "Hasta kabul ve bakımı açısından önemli bir görevi üstlenecek olan Yeni Şehir Hastanesi 750+250 olmak üzere bin yatak kapasitesiyle şehrimizde hizmete açılacak. 10 doğumhane, 34 ameliyathane ve 3 bin araçlık otoparkıyla Türkiye'nin en modern sağlık projelerinden biri haline gelecek. Modern teknolojinin desteğinden de yararlanılacak. Hastalar odalarında 4 açıdan kamera sistemleriyle izlenerek güvenli takip sağlanacak. Aynı zamanda 24 saat çalışacak olan otomasyon sistemi güvenlik ve işleyiş açısından önemli rol oynayacak" dedi.Yeni Şehir Hastanesinde ağırlanacak olan hastaların Bakanlık tarafından verilen izinle birlikte e-nabız sistemiyle kontrol halinde tutulacağını söyleyen Demiraslan, "Bu sistem sayesinde hastaların kollarına navigasyon sistemiyle desteklenen bir saat takılacak.Sistem değişiklikleri anında kaydederek raporlama özelliğine sahip olacak. Bu sayede hemşirenin gelmesi beklenmeden hastanın anlık değişimleri rapor edilerek daha hızlı müdahale edebilmenin önü açılmış olacak" şeklinde konuştu.