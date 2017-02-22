22.02.2017 16:21:53

Demir taşıyan tır tarlaya uçtu: 1 yaralı

Kastamonu'da virajı alamayarak tarlaya uçan tırın sürücüsü ağır yaralandı.

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Kastamonu'da virajı alamayarak tarlaya uçan tırın sürücüsü ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Çorum'un Osmancık ilçesine demir taşıyan Mehmet Kirman idaresindeki 70 BY 960 plakalı tır, Tosya'da Ilgaz Dağı mevkisinde virajı alamayarak tarlaya uçtu. Kazada tırın sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince tır sürücüsü Mehmet Kirman, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Kirman'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.