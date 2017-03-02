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Demir eksikliği kadınları vuruyor
02.03.2017 10:47:45

Demir eksikliği kadınları vuruyor

Diyetisyen Elif Yıldız, demir eksikliğinin daha çok kadınlarda görüldüğünü söyledi.

Diyetisyen Elif Yıldız, demir eksikliğinin daha çok kadınlarda görüldüğünü söyledi.

Dermaslim Estetik Ve Güzellik Merkezinden Diyetisyen Elif Yıldız, "Demir; oksijen taşınması ve depolanmasında, elektron taşınmasında, hücre büyümesi ve çoğalmasında, vücutta gerekli birçok reaksiyonlarda ve bağışıklık sisteminde kullanılan yaşam için vazgeçilmez bir elementtir. Vücudumuzda toplam demir miktarı 4-5 gramdır. Bunun yüzde 65'i hemoglobin (kandaki demir), yüzde 4'ü kadarı miyoglobinde (kaslarda), yüzde 15-30 kadarı da ferritin (depo demir)olarak bulunur" dedi.

Demir eksikliğinde iki basamak olduğunu ifade eden Diyetisyen Yıldız, "Birincisi demir eksikliği, vücudun toplam demirinin azalması durumudur, anemi henüz yoktur. İkincisi de demir eksikliği anemisi (DEA) ise demir eksikliğinin, artık eritrosit yani kırmızı kan hücre yapımının etkilemesi (azaltması) durumudur" diye konuştu.

"Dünyada demir eksikliği anemisi yüzde 30"

Dünyada demir eksikliği görülme sıklığı yüzde 66-80 arası olduğunu kaydeden Diyetisyen Yıldız, "Demir eksikliği anemisi (DEA) yüzde 30 dur. Türkiye'de genel olarak 0-5 yaş grubu çocukların ortalama yüzde 50'sinde, okul çağı çocuklarının yüzde 30'unda, emzikli kadınların ise yüzde 50'sinde anemi görülebilmektedir. Özellikle 0-5 yaş grubu çocuklar, okul çağı çocuklar ve gençler, gebe ve emzikli kadınlar önemli risk gruplarıdır. Ayrıca Türkiye' de kırsal bölgelerde gebe olmayan kadınlarda DEA yüzde 10-40 civarındadır" ifadelerini kullandı.

Demir eksikliğinin sıklığı kadınlarda erkeklere göre daha fazla görüldüğünü belirten Diyetisyen Yıldız, "Bunun sebebi ise; menstruasyon, gebelik ve emziklik dönemine bağlı azalma, beslenme ile yetersiz alımı gibi özel dönemlerdir. Bazen menstruasyon bozuklukları (kanama düzensizliği ve yoğunluğu), sindirim sisteminde problemler (kanamalar) da aşırı demir kaybına sebep olabilir" açıklamalarında bulundu.

"Demir eksikliği durumunda günlük beslenmeye dikkat edilmeli"

Gıdalardaki demirin hem demir ve hem olmayan demir olarak iki şekilde bulunduğunu söyleyen Diyetisyen Elif Yıldız, "Hem demirin emilimi hem olmayan demire göre daha fazladır. Hem demir hayvansal kaynaklı ürünlerde bulunur. Kırmızı et, dalak, ciğer gibi. Hem olmayan demir ise meyve, kurubaklagil, tahıllar, buğday ve çavdar ekmeklerinde bulunur. Emilimi daha az olduğu gibi çay ve kahve gibi içeceklerle de emilimi azalır. Hem olmayan demirin emilimini arttırmak için C vitamini içerikli gıdalarla beraber tüketilmesi gerekir. Günlük beslenmemizde örneğin; pekmez yerken üzerine limon sıkmak, etin yanında bol limonlu salata ve tam buğday ekmeği tüketmek ya da et-salata ve yanında az miktarda portakal suyu içmek gibi kombinasyonlar yaparak hem olmayan demirin emilimini arttırabiliriz. Ancak DEA varsa sadece gıda takviyesi yeterli gelmez. Doktorun önerdiği tedavinin yanında yukarıdaki uygulamaları yapmak daha doğru olur. Bayanların menstruasyon döneminde beslenmelerine bu noktada dikkat etmeleri gerekir. Hem olmayan demiri C vitamini ile tüketerek ve hem demir kaynaklı gıda tüketimini arttırarak aşırı kanamaya bağlı demir kayıplarının önüne geçilebilir. Ayrıca bu özel dönemlerde kuru üzüm, kuru hurma, ceviz, badem gibi atıştırmalıklar da bu dönemin rahat atlatılmasını sağlayacaktır" şeklinde konuştu.
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