28.01.2017 18:35:23

Deliceliler Arabaşı etkinliğinde buluştu

Kırıkkale'nin Delice ilçesi, Çerikli Beldesi, Büyükyağlı, Büyükavşar Köyleri Kültür Yardımlaşma Derneği (DEÇYAD) tarafından 4. Arabaşı etkinliği düzenledi.

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Kırıkkale'nin Delice ilçesi, Çerikli Beldesi, Büyükyağlı, Büyükavşar Köyleri Kültür Yardımlaşma Derneği (DEÇYAD) tarafından 4. Arabaşı etkinliği düzenledi.Delice, Çerikli, Büyükyağlı, Büyükavşar ve Köyleri Kültür Yardımlaşma Derneği (DEÇYAD) Başkan Ali Rıza Koçoğlu, "Buraya bizi kırmayıp geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepiniz birbirinden değerli insanlarsınız. Biz daha önceleri bu etkinliğimizi sürekli gerçekleştiriyorduk fakat büyük çaplı ilk etkinliğimiz bu oldu. Amacımız herkesi bir araya getirerek birlik beraberliğimizi sağlamak.'diye konuştu.Kırıkkaleliler Vakfı Başkanı Aytekin Araç ise, "Bizi buraya davet eden Ali Rıza Koçoğlu'na teşekkür ediyorum, bizleri çok sevindirdi. İnşallah bu etkinlik her sene devam eder. Şu günlerde birlik beraberliğe çok ihtiyacımız var. Bu tür etkinliklerin sık sık gerçekleştirilmesi gerek. Hepinize katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum."dedi.Arabaşı etkinliğine İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara, Kırıkkaleli Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Cemal Sertkaya, Kırıkkaleliler Vakfı Başkanı Aytekin Araç, Kırıkkale sivil toplum örgütleri başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programa geçilmeden önce davetlilere arabaşı ikram edildi. Yemek ikramının ardından program Delice, Çerikli, Büyükyağlı, Büyükavşar ilçe ve köylerinin slayt gösterisiyle devam etti.