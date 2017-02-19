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19.02.2017 16:36:01
Dehşet anları böyle görüntülendi
Bursa'da cinayet zanlısı şahsın gasp ettiği hafif ticari araçla bir restorana girdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı
Bursa'da cinayet zanlısı şahsın gasp ettiği hafif ticari araçla bir restorana girdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Merkez Osmangazi ilçesinde yaşanan olayda zanlı O.A. ile restoranda yemek yiyen 10 müşteri yaralanmıştı. İşletmenin de camları kırılmış ve tavanı çökmüştü.
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