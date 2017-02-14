15.02.2017 00:59:04

Değirmenci: Doğan Yayın Holding'e hakkımı helal etmiyorum

Kanal D'deki işine son verilen İrfan Değirmenci, 'Bir garib İrfan ilkeleri gereği, Doğan Yayın Holding'e hakkımı helal etmiyorum' dedi...

Ajanslarda yer alan bilgide; Referandumda 'Hayır' oyu vereceğini açıkladığı için Kanal D'deki işine son verilen İrfan Değirmenci, "Bir garib İrfan ilkeleri gereği, Doğan Yayın Holding'e hakkımı helal etmiyor, orada çalışan emekçi dostlara kolaylıklar diliyorum..." ifadesini kullandı.

Doğan Yayın İlkeleri Kurulu Başkan Vekili Volkan Vural, son günlerde yaşanan tartışmalar hakkında açıklama yaptı. Vural, Hurriyet.com.tr'de yayımlanan açıklamasında, "Özellikle sunucu veya ekran yüzü olarak görev yapan arkadaşlarımızın, kişisel görüşleri ne olursa olsun tarafsız bir konumda olmaları daha da önem taşımaktadır" dedi.

Vural, "Zira bir görüşe angaje olmaları, haberin tarafsızlığı ilkesini zedeleyecek bir nitelik taşımaktadır. Bu konum, kişisel görüşlerini ifade için yazarlık yapanların durumu ile aynı değildir" görüşünü dile getirdi.

Açıklamada, "Sosyal medya paylaşımlarını da kapsayan yayın ilkelerimiz, gazetelerde ve televizyonlarda ifade etmeyeceğimiz hususların bu mecralarda kullanılmasını da engellemektedir. Özellikle sunucu veya ekran yüzü olarak görev yapan arkadaşlarımızın, kişisel görüşleri ne olursa olsun tarafsız bir konumda olmaları daha da önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.

'AÇIKÇA HEDEF GÖSTERİYORLAR'

'Sosyal medyada yazdığı mesajlarla, açıkça kamuoyu gündeminde tartışılan bir konuda taraf olduğu' gerekçesiyle Kanal D'deki işine son verilen İrfan Değirmenci, Volkan Vural'ın açıklamasının ardından Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu. "Beni 'kışkırtıcılık'la suçlayan 'ilkeli' kurum, beni açıkça hedef göstermektedir!" ifadelerini kullandı.

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