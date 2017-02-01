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Değeri 27 milyon Euro olan Çin ekibinden Tevez'e 39 milyon Euro!
01.02.2017 16:36:49

Değeri 27 milyon Euro olan Çin ekibinden Tevez'e 39 milyon Euro!

Futbol piyasasına çok hızlı giren Çin kulüpleri, buna karşın yaptığı dengesiz ödemelerle adından söz ettiriyor. Carlos Tevez'i kadrosuna katan Shanghai Shenhua'nın toplam takım değeri 27 milyon Euro'yken, Tevez'e ödediği yıllık ücret 39 milyon Euro.

Futbol piyasasına çok hızlı giren Çin kulüpleri, buna karşın yaptığı dengesiz ödemelerle adından söz ettiriyor. Carlos Tevez'i kadrosuna katan Shanghai Shenhua'nın toplam takım değeri 27 milyon Euro'yken, Tevez'e ödediği yıllık ücret 39 milyon Euro.

Futbolda söz sahibi olmak için olmayacak isimlere dünyanın parasını ödeyen Çin Kulüpleri, transfer dönemlerinde yine en çok konuşulan konu oldu. Oscar'dan Tevez'e, Hulk'tan Jackson Martinez'e kadar birçok yıldıza değerinin 3 hatta 4 katı bonservis bedeli ödeyen Çin Kulüpleri'nin toplam piyasa değerleri, yaptıkları harcamaların altında kalıyor. Hatta Shanghai Shenhua, işi daha da abartıp, takımın toplam değerinin daha fazlasını tek bir futbolcuya yıllık ücret olarak ödüyor. Carlos Tevez, 27 milyon Euro toplam değeri bulunan yeni takımından yıllık 39 milyon Euro alıyor. Çin, özellikle futbolculara yıllık ödediği maaşlarla, futbolun yeni cazibe merkezi haline geldi.

İşte Çin kulüplerinin yaptığı rekor transferler ve takımların güncel piyasa değeri.

Shangai SIPG

Çin'in en pahalı takımı durumunda. Kadrosunun toplam değeri 76 milyon Euro olan Shangai, buna karşın 3 futbolcuya toplam 122 milyon 800 bin Euro bonservis bedeli ödedi. Chelsea'den Oscar'a 60 milyon Euro, Zenit'ten Hulk'e 55 milyon 800 bin Euro ödeyen Shangai, Kuban Krasnodar'ın Özbek oyuncusu Odil Akhmedov'a da 7 milyon Euro bonservis verdi. Bu 3 oyuncunun dışında Brezilyalı Elkenson ve Çinli forvet Lei Wu dışında, kadroda yer alan oyuncuların tamamının piyasa değeri 1 milyon Euro'nun altında.

Guangzhou Evergrande

Çin'in geçtiğimiz sezon para saçan takımı olarak öne çıkan Guangzhou, bu yıl biraz daha durulmuş gibi görünüyor. 9 milyon Euro piyasa değeri olan Jackson Martinez'i 42 milyon Euro'ya kadrosuna katan Guangzhou, bütün dengeleri değiştiren ekiplerden birisi oldu. Paulinho, Goulart ve Alan'ı kadrosuna katan takım, geçtiğimiz sezon başında bonservislere toplamda 73 milyon Euro ödedi. Gilardino, Diamanti ve Robinho gibi isimleri de transfer eden Guangzhou, bu sezon ise tam tersi bir görüntü çizdi. Bazı yıldız oyuncularla yollarını ayıran ekip, bu yıl sadece orta saha oyuncusu Wenzhao Zhang'a bonservis ödedi. 73 milyon Euro bonservis bedeli ödeyen ekibin, güncel piyasa değeri ise 48 milyon Euro. Bu para, Jackson Martinez'e ödenen bonservis bedelinin 6 milyon Euro daha fazlası.

Jiangsu Suning

Takımın toplam piyasa değeri 43 milyon 700 bin Euro. Alex Teixeira ve Ramires'i transfer ettikleri sezonda bonservis bedeli olarak toplam 101 milyon Euro ödediler. Bu sezon başında ise Roger Martinez'i 8 milyon 900 bin Euro'ya, Güney Kore'li stoper Jeong-Ho Hong'u da 6 milyon Euro'ya transfer ettiler. Kadronun en dikkat çekici noktası ise, takımın toplam değerinin, Alex Teixeira'ya ödenen 50 milyon Euro bonservis bedelinden daha düşük olması.

Tianjin Quanjian

Geçtiğimiz sezon başında 39 milyon 800 bin Euro, bu sezon başında ise 48 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ödeyen Tianjin Quanjian'ın toplam takım değeri 33 milyon 600 bin Euro. Takımın en dikkat çekici isimleri ise Axel Vitsel ve Alexandre Pato.

Shandong Luneng Taishan

Kadrosunda Gil, Tardelli, Pelle ve Papiss Cisse'yi barındıran Shandong'un toplam piyasa değeri 31 milyon Euro. Pelle'ye 15, Cisse'ye de 5 milyon Euro ödeyen Shandong, rakiplerine oranla bir nebze olsun daha uygun isimlere yöneliyor. Geçtiğimiz sezon Gil'i 8,5 milyon Euro'ya alan ekip, iki sezonda toplam 30 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

Tianjin Teda

Toplam değeri 29 milyon Euro olan Tianjin, kadrosunda Obi Mikel, Montero ve Dudelj'i barındırıyor. Bu sezon 13 milyon Euro bonservis ödeyen Tianjin, geçtiğimiz sezon da 8 milyon Euro bonservis harcaması yapmıştı.

Shanghai Shenhua

Takımın toplam değeri 27 milyon Euro. Ancak bu sezon transfer ettikleri Carlos Tevez'e yıllık 39 milyon Euro ödeyecekler. Bu sezon bonservis bedellerine toplamda 37 milyon Euro ödediler. Geçtiğimiz sezon da 48 milyon Euro harcadılar. Bu harcamanın 13 milyon Euro'sunu Demba Ba için Beşiktaş'a ödediler.

Hebei China Fortune

Trabzonspor'un eski oyuncusu Mbia'nın yanı sıra Gervinho ve Lavezzi'yi kadrosunda bulunduran Hebei'nin toplam piyasa değeri 26 milyon Euro. Geçtiğimiz sezon Ersan Gülüm'ü 7 milyon Euro'ya kadrosuna katan Hebei, transferi toplam 77 milyon Euro harcadı. Hebei bu sezon da Burak Yılmaz'ın takım arkadaşı olan Chengdong Zhang'i 20 milyon Euro'ya transfer etti.

Changchun Yatai

Takımın toplam piyasa değeri 20 milyon Euro. Geçtiğimiz sezon bonservis bedeli ödemeyerek, diğer Çin kulüplerinden çok farklı bir görüntü sergilediler. Ancak bu yıl Watford'dan Nijeryalı oyuncu İghalo için 23 milyon Euro ödediler. Bu sezon toplamda 30 milyon Euro bonservis ödediler.

Beijing Guoan

19 milyon Euro piyasa değeri olan Beijing'in en önemli isimleri Renato Augusto ve milli yıldızımız Burak Yılmaz. Bu sezon bonservis bedeli ödemeden transfer yapan Beijing, Zhang'in satışından 20 milyon Euro kazandı. Beijing, geçtiğimiz sezon transfer için 24 milyon Euro harcama yapmıştı.

Guangzhou R&F

Takımın toplam değeri 14 milyon Euro. Diğer rakiplerine nazaran, yıldız futbolculara uçuk bonservis bedelleri ödemiyorlar. Geçtiğimiz yıl 8 oyuncuya toplam 16 milyon Euro bonservis ödediler. Bu yıl ise 2 transfere 10 milyon Euro ödediler.

Chongqing Lifan

Ligin vasat ekiplerinden olan Chongqing Lifan'ın toplam değeri 10 milyon Euro. Sezon başında Sao Paulo'dan Alan Kardec'i 5 milyon Euro'ya transfer ettiler. Ligin güçlü ekiplerine nazaran, daha az bütçeyle hareket ediyorlar.

Guizhou Hengfeng

Toplam değeri 9 milyon Euro olan Guizhou Hengfeng, bu sezon transfere yaklaşık 7 milyon Euro harcarken, geçtiğimiz sezon bonservis bedeli ödemeden hareket etmişti. Guizhou Hengfeng'in en pahalı transferi Djurgarden'den 4 milyon 200 bin Euro'ya transfer edilen Michael Olunga.

Liaoning

Toplam değeri 7 milyon 800 bin Euro olan Liaoning, bu sezon başında Werder Bremen'den Ujah'ı 11 milyon 500 bin Euro'ya kadrosuna kattı. Ligin vasat ekiplerinden olan Liaoning'in tartışmasız tek iyi futbolcusu Ujah.

Yanbian Funde

Kadrosunda yer alan futbolcuların tamamının piyasa değeri 1 milyon Euro'nun altında. Transfere para harcamayan Yanbian Funde, alt lig ekiplerinden Shenzen'e stoper Min Cui'yi 11 milyon 450 bin Euro'ya sattı.

Henan Jianye

Çin Süper Ligi'nin piyasa değeri olarak son sırasında yer alan Henan'ın toplam değeri 3 milyon 300 bin Euro. Takımın en önemli transferi Rijeka'dan kadrolarına kattıkları stoper Miral Samardzic.

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