24.02.2017 16:44:46

Değer Otizm Derneği Çekmeköy'de Bir Araya Geldi

Değer Otizm Derneği yararına düzenlenen kahvaltı ve kermes organizasyonu Çekmeköy'de yapıldı.

Türkiye'de sayılarının en az 450 bin olduğu tahmin edilen otizmli bireylerin ihtiyaç duydukları her tür eğitim, gelişim ve rehabilitasyon olanağını bütünsel bir biçimde sağlamak üzere çalışmalarını sürdüren Değer Otizm Derneği ve derneğin gönüllü destekçileri Çekmeköy Şekerli Kahve'de bir araya geldi.Şule Gökırmak: "Değer, umut ışığı olacak"Türkiye'de otizm gerçeğinin farkında olan ve bu konuda bir şeyler yapmanın en anlamlı bireysel ve sosyal sorumluluk örneklerinden birisi olacağına inanan bir grup gönüllünün bir araya gelerek Değer Otizm Yardımlaşma Derneğini kurduklarını söyleyen, Otizm Derneği Genel Başkanı Şule Gökırmak, "Bu dernek, otizmli bireylerin gelişimi ve bu çocuklara sahip olan ailelerin desteklenmesi konusunda ihtiyaç duyulan tüm hizmetleri bilimsel standartlar doğrultusunda bir arada sağlamak için çaba harcamayı amaçlıyor. Derneğe üye olan veya gönül veren kişilerin büyük çoğunluğunun otizmli çocuk sahibi olmaması dikkat çeken bir özellik. Özellikle otizmle ilgili olmayan bireylerin dikkatini bu soruna çekmek ve sorumluluk üstlenmelerini teşvik etmek açısından bu yolu tercih ediyorlar" diye konuştu.Otizmli bireylerin rehabilitasyonu ve topluma kazandırılması için devlete ve bu bireylerin aileleri dışında kalan kesimlere de görevler düştüğünü belirten Gökırmak, bu alanda evrensel ve bilimsel kabullere uygun standartlara ulaşmak, bu çocuklar için güvenli ve destekleyici bir 'şemsiye' olabilmek için 'Yaşamına ve yaşama Değer kat' sloganıyla çalışmalarına başladığını söyledi ve herkesi bir çocuk için dünyayı daha yaşanılır kılmak için destek vermeye çağırdı.Rukiye Yılmaz: "Otizm ile ilgili farkındalık yapmak gerek"Artı Rehabilitasyon Merkezi Kurucusu Rukiye Yılmaz, "Kişinin dil gelişimi, algılama, öğrenme, fiziksel koordinasyon gibi pek çok alanda yetersiz gelişim göstermesine yol açan otizmle ilgili toplumsal farkındalık ve eğitim olanaklarının son derece yetersiz olduğunu biliyoruz fakat vazgeçmeden elimizden geleni yapmaya katkı sağlamaya devam ediyoruz" dedi.Ali Bekoğlu: "Bu çocuklar hepimizin"Solution House Kurucusu Ali Bekoğlu "Ülkemizde tüm hizmetleri otizmli çocuklara bir arada sunabilecek kurum sayısı yok denecek kadar azdır. Tam olmasa bile bu hizmetleri belli ölçüde sağlayabilen kurumların ücretleri ise velilerin ezici çoğunluğu için astronomik durumda. Bu koşullar altında her aile kendi imkanı ölçüsünde çocuğuna bu hizmetlerin bir kısmını sağlamaya çalışıyor. Fakat çoğu zaman sağlanan destek yetersiz ve kalitesiz düzeyde kaldığı için de çocuklar topluma kazandırılamıyor biz çocuklarımızı topluma kazandırmak için var gücümüz ile çaba sarf ediyoruz" dedi.Şekerli Kahve Kurucusu Tuba Şeker, "Şekerli Kahve olarak her türlü katkımızı sağlamaya devam ediyoruz. Burada çok güzel arkadaşlıklar edindim ve bu sayede birçok çocuğa faydamız dokunduğuna inanıyorum geçmişte olduğu gibi gelecekte de katkımız artarak devam edecektir" dedi.Konuşmalar sonrası Otizm Derneğinin Şekerli Kahvede düzenlenen kermes ve kahvaltı etkinliğinde katkısı olanlara plaket ve rozet takdim edildi. Program sonunda Murat Seçkin önderliğinde kurulan Şekerli Kahve korusu tarafından mini konser verildi.