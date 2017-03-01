02.03.2017 09:12:23

Defterdar Ercoşman, NTSO'yu ziyaret etti

Nevşehir Defterdarı Hatice İşcen Ercoşman, Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Cengiz Yıldız ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti.

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Nevşehir Defterdarı Hatice İşcen Ercoşman, Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Cengiz Yıldız ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti.Bu yıl 28'incisi kutlanan Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında, Defterdar Hatice İşcen Ercoşman, Vergi Dairesi Müdürü Mustafa Kemal Uygun, Milli Emlak Müdürü Ahmet Kurşun, Gelir Müdür Vekili Eşref Mutlu ve Muhakemat Müdür Vekili Nurdan Çücen Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası'na ziyarette bulundu. NTSO Başkan Vekili Cengiz Yıldız, nazik ziyaretlerinden dolayı Defterdar Hatice İşcen Ercoşman'na ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, "Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır. Ödenen her kuruş vergi aydınlık geleceğimizin parçasıdır. Vergi, güvenlik, eğitim, sosyal hizmetler, sağlık gibi konularda ortak yaşama giderlerini karşılamak, huzur ve güven içerisinde bir milletin devlet güvencesi altında yaşamasını sağlamak için bir görev ve zorunluluktur" dedi.