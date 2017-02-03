03.02.2017 23:04:22

Dedesini evde ölü buldu

Gaziantep'te 64 yaşındaki şahıs, yalnız yaşadığı evinde torunu tarafından ölü bulundu. Şahsın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tahmin ediliyor.

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Gaziantep'te 64 yaşındaki şahıs, yalnız yaşadığı evinde torunu tarafından ölü bulundu. Şahsın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tahmin ediliyor.Olay, Şahinbey ilçesi Cengiz Topel Mahallesi. 19. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan ve kendisine yemek getiren torunu tarafından evinde hareketsiz halde bulunan Sabri Yıldırım'ın (64) yakınları, durumu 112 Acil Servise bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, Yıldırım'ın öldüğünü tespit etti. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği ileri sürülen Yıldırım'ın cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası cenaze aracıyla Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.