10.02.2017 16:18:30

DEAŞ YPG'ye saldırdı: 40 terörist öldü

Terör örgütü DEAŞ, bir diğer terör örgütü YPG'nin yönetimindeki Suriye Demokratik Güçlerine (SDG) ait 40 militanı öldürdüğünü açıkladı

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Terör örgütü DEAŞ, bir diğer terör örgütü YPG'nin yönetimindeki Suriye Demokratik Güçlerine (SDG) ait 40 militanı öldürdüğünü açıkladı.SDG sözcüsü, DEAŞ güçlerinin Rakka'nın batı kesimi yakınlarındaki büyük Es Süveydi, El Buyida, El Vidyan ve Terikiye köylerine saldırdığını ve DEAŞ'lı bir teröristin intihar saldırısında bulunduğunu açıkladı. Kaynaklar, Rakka'ya 20 kilometre mesafede DEAŞ'e karşı ABD destekli SDG arasında şiddetli çatışmaların sürdüğünü bildirdi.Terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarında 40 SDG militanı teröristin öldüğü belirtildi.