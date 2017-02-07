07.02.2017 20:07:22

DEAŞ'tan tutuklanan Iraklı baba ve 3 oğlu hakim karşısına çıktı

Samsun'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak tutuklanan Iraklı baba ile 3 oğlunun yargılanmasına başlandı.

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Samsun'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak tutuklanan Iraklı baba ile 3 oğlunun yargılanmasına başlandı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları iddia edilen Iraklı K.K.F.(61) ve çocukları U.K.G.(28), A.K.G.(30) ve H.K.G.'yi (19) Eylül ayında Samsun İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi ve 19 Mayıs Mahallesi'ndeki 2 ayrı eve yaptığı operasyonda gözaltına almıştı. Tutuklanan baba ve 3 oğlu hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açıldı. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün hakim karşısına çıkan Iraklı ailenin yargılanmasına başlandı. Baba K.K.F, DEAŞ ile hiç bir bağlantısının bulunmadığını söyleyerek, "DEAŞ'a katılmadım. Sünni kökenli olduğum için Müslüman Kardeşler'e yakın bir insanım. DEAŞ yönetimindeki Ramadi'de öğretmenlik yapıyorum. Müslüman Kardeşler'in isteği üzerine imam hatiplik de yaptım. Biz Türkiye'ye kaçak yolla giriş yaptık. Samsun'daki akrabalarımızın yanına geldik. Ankara'ya gidip mülteci kimliği çıkarmak istedik ancak paramız olmadığı için gidemedik" dedi.U.K.G., H.K.G. ve A.K.G. kardeşler ise DEAŞ'a katılmadıklarını ve örgütler hiçbir bağlantılarının olmadığını ileri sürüp suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti baba K.K.F. ve oğlu U.K.G.'nin tutuksuz yargılanmak üzere yurt dışına çıkış yasağı getirerek tahliyelerine karar verirken, A.K.G. ve H.K.G.'nin ise bilgisayarları ve cep telefonlarında inceleme yapılmadığı gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.