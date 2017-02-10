10.02.2017 16:04:48

DEAŞ'tan, SDG saldırı: 40 ölü

DEAŞ, YPG'nin yönetimindeki Suriye Demokratik Güçlerine (SDG) ait 40 militanı öldürdüğünü bildirdi. SDG saldırıyı doğrularken, DEAŞ'ın saldırısını püskürttüklerini ve bazı silahları ele geçirdiklerini söyledi.

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DEAŞ, YPG'nin yönetimindeki Suriye Demokratik Güçlerine (SDG) ait 40 militanı öldürdüğünü bildirdi. SDG saldırıyı doğrularken, DEAŞ'ın saldırısını püskürttüklerini ve bazı silahları ele geçirdiklerini söyledi.Suriye Demokratik Güçleri sözcüsü, DEAŞ güçlerinin Rakka'nın batı kesimi yakınlarındaki büyük Es Süveydi, El Buyida, El Vidyan ve Terikiye köylerine saldırdığını ve DEAŞ'lı bir militanın intihar saldırısında bulunduğunu açıkladı.Kaynaklar, Rakka'ya 20 kilometre mesafede DEAŞ'e karşı ABD destekli SDG arasında şiddetli çatışmaların sürdüğünü bildirdi.