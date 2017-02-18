18.02.2017 12:01:01
DEAŞ soruşturmasında 6 tutuklama
Bursa'da, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 44 kişiden 6'sı tutuklandı
Bursa'da, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 44 kişiden 6'sı tutuklandı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 44 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 6'sı tutuklandı. 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verilirken, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.
(Samet Doğru / İHA)
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