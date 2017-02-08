08.02.2017 15:44:02

DEAŞ saldırısında yaralanan çocuklar Kilis'e getirildi

El-Bab yakınlarında terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu yaralanan Suriyeli 3 çocuk ile bir kadın Kilis'e getirildi

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El-Bab yakınlarında terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu yaralanan Suriyeli 3 çocuk ile bir kadın Kilis'e getirildi.Edinilen bilgiye göre, El-Bab bölgesinde yürütülen operasyonlarda köşeye sıkışan DEAŞ terör örgütünün sivil vatandaşların üzerine ateş açması sonucu 3 çocuk ile bir kadın yaralandı. Yaralılar, Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasındaki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.(Mehmet Ali Dağ/İHA)