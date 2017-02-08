08.02.2017 12:41:40

DEAŞ operasyonunda 5 kişi daha tutuklandı

Kastamonu'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 5'i daha tutuklandı.

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Kastamonu'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 5'i daha tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından M.Ç., B.Y., V.K., M.P., U.M. ve İran uyruklu B.K.S. adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkartılan M.Ç., B.Y., V.K., M.P. ve U.M. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İran uyruklu B.K.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kastamonu KOM ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklananların sayısı 11'e yükseldi.