24.02.2017 16:39:52

DEAŞ operasyonu zanlısı 1 kişi tutuklandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 Irak vatandaşından 1'i tutuklandı.

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Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 Irak vatandaşından 1'i tutuklandı.Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'ın çatışma bölgeleri ile irtibatlı şahısların eylem ve faaliyetlerini tespit ve deşifresine yönelik yaptığı çalışma doğrultusunda örgütle bağlantılı oldukları iddia edilen Irak uyruklu Abdulsattar Ali O.(30), İsmail I. (27) ve Maherhameed K.(46)'yı İlkadım ilçesi Bahçelievler, Fevziçakmak ve Zeytinlik Mahallelerindeki 3 ayrı adreste 2 gün önce yakalayarak gözaltına almıştı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Iraklı 3 kişi bugün "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Abdulsattar Ali O. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, İsmail I. ve Maherhameed K. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.