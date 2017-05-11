11.05.2017 22:00:50

DEAŞ Musul'da iki aileyi katletti

Terör örgütü DEAŞ, örgütün kontrolündeki bölgeden kaçmaya çalışan iki aileyi öldürdü, cesetleri de yolun kenarına bıraktı

Irak'ın Musul kentinde terör örgütü DEAŞ'ın kontrol ettiği bölgeden kaçmaya çalışan, 19 kişiden oluşan iki aile, örgüt üyeleri tarafından öldürüldü.

Irak ordusuna bağlı dokuzuncu bölükte görevli yüzbaşı Muzaffer Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 19 kişiden oluşan iki ailenin Musul'un kuzeybatısındaki "Havi el-Kenise" bölgesinin halen terör örgütü DEAŞ'ın elinde bulunan kısmından kurtarılan kısmına kaçma girişiminde bulunduğunu ifade etti.

İki ailenin kaçmayı başaramadığını ve DEAŞ üyeleri tarafından yakalanarak öldürüldüğünü belirten Abdullah, katledilen 19 kişinin cesetlerinin yol kenarına bırakıldığını kaydetti.

Öte yandan orduda görevli yüzbaşı Abbas el-Cuhayşi, Musul'un kuzeybatısındaki El-Hermat Mahallesi'nde bir grup askerin temizlik operasyonu yaptığı sırada DEAŞ üyelerinin bir eve tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 askerin öldüğünü, 3'ü ağır 7 askerin yaralandığını bildirdi.

Irak'ın ikinci büyük kenti Musul, Haziran 2014'te DEAŞ'ın kontrolüne girmişti. Irak güçleri, Kasım 2016'da kentin doğusunu geri alırken 19 Şubat'ta Musul'un batısını, 4 Mayıs'ta da kuzeybatısını kurtarma operasyonunu başlatmıştı.



