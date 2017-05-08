08.05.2017 23:01:41

DEAŞ'la mücadele için Peşmerge'ye destek talebi

Kerkük Valisi Kerim, kentteki Peşmerge güçleri için uluslararası koalisyon güçlerinden destek istedi

KERKÜK ( AA ) - Irak'ta Kerkük Valisi Necmettin Kerim, kentteki Peşmerge güçleri için ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinden destek istediği bildirildi.

Kerim, terör örgütü DEAŞ'ın saldırısına maruz kalan Kerkük'ün güneyindeki Peşmerge karargahını ziyaretinde basına yaptığı açıklamada, karargahtaki ABD askerlerini de koruyan Kerküklü Peşmerge güçleri için ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerden destek talebinde bulundu.

DEAŞ'ın dünkü saldırısında Peşmerge güçlerinin yanı sıra ABD askerlerinin de hedef alındığına dikkati çeken Kerim, "Bu nedenle uluslararası koalisyon güçlerinden Peşmerge'ye silah, mühimmat ve askeri malzeme desteğinde bulunmalarını istiyoruz.' ifadesini kullandı.

Terör örgütü DEAŞ'ın 2 yıldan beri Kerkük'e yönelik şiddetli saldırılar gerçekleştirdiğini belirten Kerim, 'Kerkük gerek coğrafi konumu ve gerek yer altı zenginliği açısından önemli bir kenttir. Dolayısıyla DEAŞ, Musul ve diğer kentlerdeki kayıplarını telafi etmek amacıyla en sert saldırılarını buraya yönelik yapıyor." diye konuştu.

Dün sabah saatlerinde Kerkük'ün güneyindeki Peşmerge karargahına DEAŞ tarafından düzenlenen saldırı üzerine çıkan çatışmada 5 militanın öldürüldüğü, Peşmerge güçlerin ise iki kayıp verdiği belirtilmişti.