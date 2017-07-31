31.07.2017 20:59:47

DEAŞ'ın tank bakımcısı gözaltına alındı

Tekirdağ'da yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın tank bakımlarını yapan şahıs ile inşatta çalıştıkları sırada yakalanan 4 DAEŞ üyesi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Tekirdağ'da polis ekipleri tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında durdurulan bir araçta DEAŞ'le bağlantısı olduğu tespit edilen ve Suriye'de DEAŞ'e ait tankların bakımını yapan Abdurrahman A. yakalanarak adliyeye sevk edilmişti. Abdurahman A.'nın ardından Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapılan DAEŞ operasyonunda ise inşaatta çalışan ve DEAŞ üyesi oldukları tespit edilen A.T., A.M., A.H. ve A.A. da yakalanarak gözaltına alındı. Abdurahman A. ve diğer 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren Abdurrahman A., ifadesinde babası Temir Abu Y.'nin de bir dönem rejim yanlısı askeri gruplar içinde faaliyetlerde bulunduğunu söyleyince polis ekipleri Temir Y.'nin de DAEŞ içinde tank sürücüsü olarak görev aldığını tespit etmişti. Tekirdağ polisinin elde edilen bilgileri Hatay Emniyeti ile paylaşması üzerine baba Temir Y. de gözaltına alınmıştı.





