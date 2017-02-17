17.02.2017 20:03:56

DEAŞ'a katılmak isteyen iki kişi yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'a katılmak için Suriye'ye gitmek isteyen biri Özbek diğeri Kırgız iki kişi Rusya'ya bağlı Sahalin Adası'nda yakalanarak gözaltına al

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Terör örgütü DEAŞ'a katılmak için Suriye'ye gitmek isteyen biri Özbek diğeri Kırgız iki kişi Rusya'ya bağlı Sahalin Adası'nda yakalanarak gözaltına alındı.DEAŞ'e katılmak isteyen biri Özbek diğeri Kırgız iki kişi Rusya Federasyonu'na bağlı Sahalin Adası sınır muhafızları tarafından gözaltına altına alındı. Rusya Federal Güvenlik Servisi Sahalin Bölgesi Sınır Kontrolü Basın Müdürülüğü'nün yaptığı açıklamaya göre; gözaltına alınan şahıslardan biri yasa dışı sınır geçişi ve rüşvet suçlamasıyla, diğeri ise Özbekistan'da ekstremizm (aşırılık) suçuyla yetkililer tarafından aranıyor. Rusya Federasyonu'na girişleri yasaklanan şahıslar adalet kurumlarına teslim etmek amacıyla ülkelerine gönderildi.