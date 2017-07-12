12.07.2017 11:51:04

Deaflympics tüm seyircilere ücretsiz

Samsun'da düzenlenecek Deaflympis 2017'deki tüm spor karşılaşmaları ücretsiz olarak izlenebilecek.

Türk spor tarihinin ve Deaflympics tarihinin en büyük organizasyonu 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nı yerinden takip etmek isteyen seyirciler herhangi bir ücret ödemeyecek. 3 bini aşkın sporcu ve 5 binin üzerinde katılımcının yer alacağı oyunlar, 18 Temmuz'da yeni Samsun 19 Mayıs Stadı'nda düzenlenecek görkemli törenle başlayacak. Açılış seremonisinin biletleri ücretsiz olacak.



Tüm spor karşılaşmaları da herhangi bir ücretsiz ödenmeksizin izlenebilecek. Müsabakalar sırasında tribünlerin dolması durumunda girişler kapatılacak.



Sporseverlerin karşılaşmaları izleyebileceği salonlar ve branşlar şu şekilde:



Atıcılık: Bafra Atıcılık Salonu



Badminton: Bafra Spor Salonu



Atletizm: İlkadım Atletizm Spor Salonu



Basketbol: Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu



Basketbol: Bahattin Ekinci Spor Salonu



Bowling: Ailkadım Bowling Salonu



Dağ Bisikleti: Üniversite Yerleşkesi



Yol Bisikleti: 19 Mayıs İlçesi



Futbol: Bafra Stadyumu



Futbol: Çarşamba Stadyumu



Futbol: 19 Mayıs Stadyumu



Golf: Samsun Golf Kulübü



Güreş: Kavak Spor Salonu



Hentbol: Çarşamba Spor Salonu



Judo: Atatürk Spor Salonu



Karate: Atatürk Spor Salonu



Taekwando: Atatürk Spor Salonu



Masa Tenisi: Batıpark Spor Kompleksi



Oryantiring: Tekkeköy merkez, Cumhuriyet Meydanı, Yeniköy, Bayraktepe, Kocadağ



Voleybol: Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu



Voleybol: Hasan Doğan Spor Salonu



Plaj Voleybolu: İlkadım Play Voleybol Sahası



Tenis: Samsun Tenis Kulübü



Yüzme: Samsun Olimpik Yüzme Havuzu