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Deaflympics spor aşkını kabarttı
23.07.2017 18:52:35

Deaflympics spor aşkını kabarttı

23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları Samsun 2017'de katılımcı sayısı açısından Deaflympics rekoru kırıldığı gibi, seyircilerin ilgisi açısından da en renkli organizasyon oluyor.


23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları, Samsunlular kadar, Deaflympics sayesinde spor sevgisi artanları da tribünlerde buluşturuyor. Deaflympics 2017, 97 ülkeden 3 binin üzerinde sporcunun 21 farklı branşta yarıştığı müsabakalarla hız kesmeden devam ediyor. Tüm kenti saran Olimpiyat heyecanı sayesinde Samsunlular'ın spora olan ilgisi daha da artmış durumda. Samsunlular kentin birçok farklı noktasındaki tesislerde oynanan karşılaşmaları takip etmek için her gün kilometrelerce yol kat ediyor. Branş ve katılımcı sayısının, dolayısıyla takip edilecek müsabakaların artmasıyla, Deaflympics tarihinin en renkli görüntüleri de Samsun'da yaşanıyor.

"SAMSUN'DA YAŞAMAK BÜYÜK BİR AYRICALIK"

Müsabakaları izlemek için Atakum Olimpik Yüzme Havuzu'na gelen 34 yaşındaki opera sanatçısı Mine Kurtoğlu, "Samsun'a bu sene taşındık. Her zaman herkese söylüyorum; Samsun'da yaşamak büyük bir ayrıcalık. Büyük bir şehirde olsaydık böyle bir organizasyona kolay yetişemeyebilirdik. Şimdi evimizin karşısında dünyanın sayılı sporcularını izleme fırsatı bulduk. Çok mutluyuz. Çocuğum için de örnek olacağını düşündüm. Ona elimizden geldiğince bütün sporları gösterip ve tanıtıp ilerde onun için güzel adımlar atmayı planlıyoruz" dedi.

"İZLEMESİ ÇOK KEYİFLİ"

Bafra'dan Atakum'a gelmek için 45 kilometre yol kat eden Zümrüt Çağlayan ise "Müsabakalar çok güzel geçiyor. Çok eğlenceli. Sporcular da başarılı. İzlemesi de keyifli" diye konuştu. Minik öğrenci Rana Karabulut ise yüzme sporu ile ilgilendiğini, kursa giderek yüzmeyi öğrendiğini ve müsabakaları izlemekten keyif aldığını söyledi.

Deaflympics 2017, 30 Temmuz'a kadar gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine binlerce sporseveri buluşturmaya devam edecek.


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