27.07.2017 19:35:06

Deaflympics 2017'de Türkiye'den tarihi madalya

Deaflympics 2017 Samsun İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın 10. gününde Türkiye, Deaflympics tarihinde ilk kez teniste madalya kazanmayı başardı.



Çift kadınlarda Tutem Banguoğlu ve Asuman Saki ikilisi Hintli Parul Gupta / Madhu Jaiswal ikilisini 6/3 ve 6/2'lik iki sete mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Böylece Türkiye, Deaflympics tarihinde ilk kez teniste madalya kazanmayı başardı. Çift kadınlar son 16 turunda Hale Küçüksevgili / Gizemnur Uludağ ikilisini 2-1 mağlup eden Nalan Kaygın / Esra Zeynep Ergincan çifti çeyrek finale yükseldi. Diğer branşlarda alınan sonuçlar şu şekilde:



Atıcılık: Mehmet 4'üncü oldu



Erkekler 50 metre tabancada Koreli Taeyoung Kim 189.8 puanla dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Gümüş madalyayı Hırvat Boris Gramnjak, bronz madalyayı ise bir diğer Koreli Kihyeon Kim aldı. Mehmet Bal 4'üncü sırayı aldı ve madalyayı kaçırdı. Onur Gökçedağ ise 13'üncü sırayı alarak finale yükselemedi.



Atletizm: Dekatlonda mücadele başladı



Dekatlon müsabakaları 100 metre yarışıyla başladı. İlk yarışma sonunda Rus Maxim Kulikov 753 puanla lider durumda. Onu bir diğer Rus Konstantin Khilenko 649 puanla, Japon Hiroyuki Maejima 628 puanla takip ediyor.



Badminton: Nalan - Esra Zeynep ikilisi çeyrek finalde



Çift kadınlar son 16 turunda Hale Küçüksevgili / Gizemnur Uludağ ikilisini 2-1 mağlup eden Nalan Kaygın / Esra Zeynep Ergincan çifti çeyrek finale yükseldi. Nalan ve Esra Zeynep çeyrek finalde Tayvanlı Jung-Yu Fan / Yan-Ru Shen ikilisiyle akşam saatlerinde karşılaşacak. Karışık çiftlerde yarı finalistler belli oldu. Çinli Yibo Ding / Heng Yan Zhang, Malezyalı Heng Bock Francis Tan / Wei Ying Boon, Rus Artemy Karpov / Alena Soboleva ve Tayvanlı Chung-I Chen / Yan-Ru Shen ikilileri yarı finale yükseldi.



Basketbol: Potanın sessiz perileri beşinci oldu



Kadın basketbolda finalin adı belli oldu. Ukrayna'yı 63-40 yenen Litvanya ile İtalya'yı 49-33 mağlup eden Yunanistan finalde karşılaşacak. Türkiye İşitme Engelliler Kadın Basketbol Milli Takımı beşincilik maçında Polonya'yı 59-39 mağlup ederek oyunları beşinci sırada tamamladı.



Masa Tenisi: Teklerde madalya sahipleri belli oldu



Tek kadınlarda vatandaşı Ce Shi'yi 4-3 mağlup eden Çinli Meng Ping Huang altın madalyanın sahibi oldu. Yarı finalde elenen Rus Anna Kondratova ile bir diğer Çinli Zhe Wang bronz madalya aldı. Tek erkeklerde ise Slovak Thomas Keinath'ı 4-3 yenen Çinli Cong Wang altın madalya kazanırken yarı finalde elenen Ukraynalı Gennadii Zakladnyi ile Tayvanlı Yi-Hsiang Wang bronz madalya aldı.



Oryantiring: Rusya ve Ukrayna'dan birer altın



Erkekler uzun mesafede Rus Viktor Dinges altın madalyanın sahibi olurken Litvanyalı Tomas Kuzminskis gümüş, Ukraynalı Dmytro Plakhotnik bronz madalya aldı. Yusuf Emre Aydoğdu 10'uncu, Emrah Eren 11'inci sırada yarışı tamamlarken Hakan Kayan yarışı bitiremedi. Kadınlar uzun mesafede altın madalyayı Ukraynalı Iana Melnyk kazanırken gümüş madalyayı Rus Antonina Naidionova, bronz madalyayı ise bir diğer Ukraynalı Hanna Fedosieieva aldı. Huriye Karahan zaman limitinin dışında kalırken Sevda Aktaş ve Kadriye Demirci yarışı tamamlayamadı.



Tenis: Tutem ve Asuman'dan tarihi bronz



Çift kadınlarda Tutem Banguoğlu / Asuman Saki ikilisi Hintli Parul Gupta / Madhu Jaiswal ikilisini 6/3 ve 6/2'lik iki sete mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Böylece Türkiye, Deaflympics tarihinde ilk kez teniste madalya kazanmayı başardı. Altın madalya ise finalde Fransız Marine Beney / Aurelie Coudon ikilisini 6/1, 6/4'lük iki sette mağlup eden Chiu-Mei Ho / Chia-Wen Lin ikilisinin oldu. Çift erkeklerde finalde Alman Urs Ferdinand Breitenberger / Hans Toedter ikilisini 7/6, 4/6, 6/3'lük setlerle mağlup eden Fransız Mikael Alix Laurent / Vincent Novelli ikilisi altın madalyanın sahibi oldu. Bronz madalya ise Rus Egor Panyushkin / Iaroslav Revin çiftini 7/5, 4/6, 6/3'lük setlerle yenen Avusturyalı Robert Gravogl / Mario Kargl ikilisinin oldu. Karışık çiftlerde Rus Egor Panyushkin / Polina Smirnova ikilisi finalde Vincent Novelli / Aurelie Coudon ikilisini 7/5 ve 6/0'lık iki sette mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.



Voleybol: Milliler yedinci bitirdi



Türkiye İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı yedincilik maçında Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek oyunları yedinci sırada tamamladı.