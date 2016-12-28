28.12.2016 10:28:43

DBP'li Van Büyükşehir Belediyesi'nde billboard yolsuzluğu iddiası

Demokratik Bölgeler Partili (DBP) eski Van Büyükşehir Belediyesi yönetiminin, 2015'te kentin reklam billboardları ihalesinde yolsuzluk yaptığı iddia edildi. Yolsuzluk iddiasının sahibi Alaettin Gültaktı, kendisinin kazandığı ihalenin iptal edildiğini ve DBP'li belediye yönetimine dava açtığını belirtti.

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Demokratik Bölgeler Partili (DBP) eski Van Büyükşehir Belediyesi yönetiminin, 2015'te kentin reklam billboardları ihalesinde yolsuzluk yaptığı iddia edildi. Yolsuzluk iddiasının sahibi Alaettin Gültaktı, kendisinin kazandığı ihalenin iptal edildiğini ve DBP'li belediye yönetimine dava açtığını belirtti.DBP'li eski Van Büyükşehir Belediyesi kendi döneminde Van'ın reklam amaçlı kent mobilyalarının kurulması ve kiralanarak işletilmesi hizmeti yani billboard reklamlarıyla ilgili olarak yaptığı ihaleler 3 kez iptal edildi. Dördüncü kez ihaleye çıkılan billboard reklam işini bir firma kazandı. İhalenin tamamlanmasının ardından katılımcı Rekvan Reklamcılık Firması ise ihalenin komisyon tarafından usulsüz bir şekilde değiştirdiğini iddia etti. Firma, sorumlular hakkında hukuki mücadelesini sürdürüyor."Belediye 1 milyon 575 bin lira zarara uğratıldı"Belediye gibi kendisinin de zarara uğratıldığını ileri süren Rekvan Reklamcılık Firması yetkilisi Alaettin Gültaktı, ihalenin 5 yıllığına 7 milyon 165 bin lira bedel ile kendilerinde kalmasına rağmen komisyonun ihale istedikleri firmada kalmadı diye ihalenin iptal edildiğini iddia etti. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu belirten Gültaktı, "İhale komisyonu bizim zarfımızdaki ihale bedelini rakip firmaya bilgi vererek ihalenin bir reklamcılık firmasında 5 yıllığına 5 milyon 590 bin lira bedel ile kalmasını sağladı. Böylece Van Büyükşehir Belediyesi 1 milyon 575 bin lira zarara uğratıldı" dedi."Billboardlar yerine monte edildi mi?"İhalenin idari şartnamesinin 15,3 maddesi gereğince kent mobilyaları yaptırılıp yerine monte edilerek hizmete hazır hale getirilmesi için yüklenici firmaya 1 yıl süre verildiğini belirten Gültaktı, "Firma, 1 yıllık süre dolmasına rağmen kent mobilyalarını yaptırıp yerine monte etmedi. Van Büyükşehir Belediyesi bunun üzerine yüklenici firmaya 10 gün süreli ihtar çekmesi gerekiyordu, çekmedi. Biz dilekçe ile müracaat edip belediyeyi uyardık. Ancak şartnamede olmayan tabiat şartları gerekçe gösterilerek göz yumuldu" diye konuştu.Yüklenici firmanın kira ödemesi de yapmadığını iddia eden Gültaktı, "İdari şartnameye göre ilk yılında kent mobilyaları yaptırılıp yerine monte edilerek hizmete hazır hale getirileceği için, kiranın sözleşmenin ikinci yılı Temmuz ayından itibaren yıllık peşin olarak ödenmesi gerekiyordu. Ancak firma, Temmuz ayında kira ödemesi yapmadı. Bu konuda Van Büyükşehir Belediyesi'ne dilekçe ile müracaat edip sözleşmenin iptalini istedim. Ancak hiçbir cevap gelmedi, bunun üzerine Mali İşler Daire Başkan Vekilini ziyaret edip yaptıkları işlemi sordum. Bana firmanın uyarılarak üç aylık ek süre verildiğini söylediler. İdari şartnamede olmamasına rağmen belediyenin re'sen verdiği üç aylık sürenin sonunda yeniden dilekçe ile müracaat edip bilgi istedim. Bu kez Mali İşler Daire Başkan Vekili Adem Şimşek söz konusu müracaatımda istenen bilginin gizlilik içerdiğini, bu bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşamayacaklarını belirtti. 'Ayrıca bu durum sizi ilgilendirmez' diyerek sözlü tepki gösterdi" şeklinde konuştu."Bu firma neden korunup kollanıyor?"Gültaktı, konuşmasına şöyle devam etti:"Van Büyükşehir Belediyesi'ne yaptığım itirazlar sonucunda idari şartnamenin gereğinin yapılmayıp usulsüz bir şekilde, belediyeyi zarara uğratma pahasına, firmanın korunup kollandığını gördüm. Çünkü belediye yetkilileri, mevzuat gereği kurumun hak ve menfaatlerini korumak yerine, firmanın temsilcisi gibi, onu savunup, hak ve menfaatini korumaya çalışıyordu. Mali İşler Daire Başkan Vekili Adem Şimşek ve Firuz Özdemir'e 'bana cevaben yazdığınız yazıların, şikayet konusu ve idari sözleşme ile hiç ilgisi yok' dediğimde, bana 'bu yapılanların yanlış olduğunu, verilen cevapların yanlış olduğunu biliyoruz. Ancak yazı yukarıda yazılıp önümüze geliyor, biz de imzalıyoruz' dediler. Bunun üzerine Van Mahalli İdareler Müdürlüğüne, BİMER'e ve İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'na ayrı ayrı dilekçelerle müracaat ederek hukuksuzluğun, usulsüzlüğün ve yolsuzluğun sona erdirilmesini istedim. Ayrıca Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunup Van Büyükşehir Belediyesi'nden davacı oldum.""Amacım haksızlık karşısında hakkımı aramak"Amacının kimse ile uğraşmak olmadığına dikkat çeken Gültaktı, "Vanlı bir esnaf olarak mağdur edildik. Bir yandan da belediyenin zarar etmesini istemiyoruz, diğer yandan ise esnafımıza ve kurum kuruluşlarımıza hizmet etmek istiyoruz. Ancak Van Büyükşehir Belediyesi yönetimi, yaptığı uygulama ile hem bizi mağdur etti, hem de belediyeyi zarara uğrattı. İdari şartnameye göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen firmanın sözleşmesinin iptal edilip yapılan usulsüzlüğün ve hukuksuzluğun bir an önce sona erdirilerek mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi.