25.02.2017 13:41:19

DBP'li Savur Belediye Başkanı gözaltına alındı

Mardin'in Savur ilçesinde PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında DBP'li Savur Belediye Başkanı Mehmet Aydın Alökmen'in de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde polis ve jandarma ekiplerince Savur Belediyesi ile bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda Savur Belediye Başkanı Mehmet Aydın Alökmen ile S.İ, M.Z.G, O.A. ve İ.Ö. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada örgütsel içerikli yayın, doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.