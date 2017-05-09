09.05.2017 21:44:29

DBP'li belediye meclis üyesi tutuklandı

Gözaltına alınan DBP'li Siirt Belediye Meclis Üyesi Belkiza Beştaş Epözdemir, tutuklandı.

DBP'li Siirt Belediye Meclis Üyesi Belkiza Beştaş Epözdemir, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'terör soruşturması' kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Epözdemir, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince adresinde yapılan aramada yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Epözdemir, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklandı.