24.01.2017 04:32:15

DBP'li belediye başkanına gözaltı

Ağrı'nın Tutak ilçesi Belediye Başkanı Fırat Öztürk'ün gözaltına alındığı belirtildi...

Ajanslarda yer alan habere göre; Ağrı'nın Tutak ilçesinde düzenlenen operasyonda, görevden uzaklaştırılan DBP'li Tutak Belediye Başkanı Fırat Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 15 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyon kapsamında eski DBP'li Belediye Başkanı Öztürk ile K.D, S.D, H.D, M.S.A, M.K, R.Y, B.O, F.O. ve A.Y'nin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, olayla ilgili 5 kişiyi de yakalama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, gözaltına alınan şahısların evlerinde yapılan aramalarda çeşitli örgütsel dökümanın ele geçirildiği ifade edildi.

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