11.02.2017 13:03:42

DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek Van'da

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, Van'da basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündemi değerlendirdi.

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Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, Van'da basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündemi değerlendirdi.HDP ve DBP tarafından yürütülen referandum çalışmaları kapsamında Van'da bulunan DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, HDP Van İl Eş Başkanları Gülistan Orhan, Yakup Ataş, DBP Van İl Eş Başkanı Ahmet Aygün, DBP PM Üyesi Barış Oflas, HDP Van Milletvekilleri Lezgin Botan, Van'da faaliyet yürüten basın kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda konuşan DBP İl Eş Başkanı Ahmet Aygün, buluşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek ise, barışın önemine değinerek, "İnsanlık tarihi, ülkelerin tarihine bakın bütün çatışma ve çelişkilerin sonucu barış ile neticelenmiştir. İnsani olan kavga, savaş değil; barıştır. Savaşlar, çatışmalar kendi içinde aslında bir sapmadır. Burada bir problem var. Doğru olan, sebep ne olursa olsun kavgalı çatışmalı durumları ortadan kaldırmaktır. Amacımız huzur dolu bir ortam yaratmaktır. Biz barıştan niye vazgeçelim" dedi.Nisan ayında yapılacak referanduma ilişkin konuşan Yüksek, "Referandum halkımızın gündeminde. Temel eleştirimiz, bu ülkenin en acil sorunu nedir? İçerikle ilgili kaygılarımız var ama kategorik olarak sistemin değişikliğinden yanayız. Daha katılımcı, demokratik bir sistem olmalı. Bu konuda eleştirilerimiz var. Kategorik olarak sistem değişikliğine karşı değiliz, ama neler değişmeli onu soruyoruz. En acil sorun Kürt sorunudur, ekonomik sorunlardır. Bunları çözecek bir anayasa istiyoruz. Toplumsal barış ve çözümü sağlayalım ve oturup sistemi tartışalım" ifadelerini kullandı.