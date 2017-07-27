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Davutoğlu-MHP polemiği Türkeş'e soruldu
Davutoğlu-MHP polemiği Türkeş'e soruldu
27.07.2017 14:10:01

Davutoğlu-MHP polemiği Türkeş'e soruldu

AK Parti milletvekili Tuğrul Türkeş, dün MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın açıklamalarıyla tırmanan ve kendi adının geçtiği polemikle ilgili soruya yanıt verdi.

Ak Parti'deki kapalı grup öncesinde Türkeş'e Davutoğlu ve MHP arasında yaşanan polemik soruldu.

"SARHOŞLARIN SEVİYESİ..."

Türkeş, "Bu konuda ben bir açıklama yapmayacağım. Bir kere sarhoşların seviyesine inemem bundan dolayı açıklama yapamam. İkincisi de o dönemde yapılanlar ile ilgili sanıyorum ki partim beni savunacaktır" dedi. Türkeş 'Sarhoşlardan kastınız kim?' sorusuna yanıt vermedi.

POLEMİK NASIL BAŞLADI?

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Salı günü parti genel merkezindeki basın toplantısında, Tuğrul Türkeş'in, kabine dışında kalmasının ardından yaptığı açıklamaları nasıl değerlendirdiği sorusuna, "Gidişinden haberimiz yokken, gelişimizden nasıl haberi olacak? Onu Ahmet Davutoğlu ölçüsüyle birilerinin izah etmesi lazım" yanıtını vermişti.

DAVUTOĞLU: SİYASİ AHLAKA YAKIŞMIYOR

Davutoğlu ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Bahçeli'nin kendi parti içi meselelere dair sorular karşısında kendi sorunlarıyla yüzleşmek yerine şahsımı hedef göstermesi, insani olgunluğa, siyasi ahlaka ve öncülüğünü yürüttüğü siyasi geleneğe yakışmamaktadır" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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DÜN SEMİH YALÇIN ÇOK SERT KONUŞMUŞTU

Davutoğlu'nun bu sözlerine dün MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan zehir zemberek bir açıklama gelmişti.

Semih Yalçın, Davutoğlu'nun açıklamasının ardından, "Ahmet Davutoğlu'nun, Bahçeli'ye edep, haya ve saygı sınırlarını aşan çirkin ithamları ayaklarımız altındadır. Sayın Davutoğlu'nun rotayı şaşırmış, zillet ve rezalete dalmış haliyle liderimize laf etmesi kabullenilemez" görüşünü savunmuştu.

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