29.01.2017 19:09:00

Davraz'a yarı yıl tatilinde ziyaretçi akını

Toros Dağları'nın zirvesinde kurul 2 bin 635 metre yüksekliğindeki Davraz Kayak Merkezi'nde sömestr tatiliyle birlikte otellerde doluluk oranı yüzde yüze ulaştı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Toros Dağları'nın zirvesinde kurul 2 bin 635 metre yüksekliğindeki Davraz Kayak Merkezi'nde sömestr tatiliyle birlikte otellerde doluluk oranı yüzde yüze ulaştı.Haftasonu özellikle günü birlikçilerin akın ettiği kayak merkezini hafta sonunda yaklaşık 20 bin kişinin ziyaret ettiği belirtildi. Kar kalınlığının oteller bölgesinde bir buçuk, zirveye yakın noktalarda ise 3 metreyi bulduğu kayak merkezinde, kayak sporuna gönül verenler 4 mekanik tesisle çıktıkları zirvede kayak yapma imkanı buluyor. Oteller bölgesini tercih eden günübirlikçiler ise kiraladıkları kızaklarla günün keyfini çıkarıyorDavraz Kayak Merkezi'nde Türkiye'nin dördüncü büyük gölü Eğirdir Gölü manzarasında kayak yapma imkanı var. Bunu fırsat bilen kayakçılar fotoğraf çekmeyi de ihmal etmiyor. Antalya'dan Davraz'a gelen Cem Şahin Antalya'da Saklıkent Kayak Merkezi olmasına rağmen ulaşım kolaylığı ve pistlerin iyi olması nedeniyle Davraz'ı kayak için tercih ettiğini söyledi. Burada çok farklı pistlerde kayak yapabildiğini, aktaran Şahin, göl manzarasının da kayakçılar için tercih sebebinin olduğunu söyledi. İbrahim Göktaş da, "Yıllardır buraya geliyorum. İstanbul'da yaşıyorum pistleri manzarası diğer kayak merkezlerine göre daha güzel ve kayak yapma maliyeti oldukça ucuz. Bu da ham cazip hem de eğlenceli" dedi.Kayak sever Mustafa Ünal ise, "Burayı seviyoruz. Teleferik sıkıntısı haricinde her şey çok güzel" diye konuştu.