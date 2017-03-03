03.03.2017 21:11:44

Datça'da okul önlerinde uyuşturucu hap satan iki kişi tutuklandı

Muğla'nın Datça ilçesinde polisin okul önlerinde uyuşturucu hap sattığı iddiasıyla gözaltına aldığı 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Muğla'nın Datça ilçesinde polisin okul önlerinde uyuşturucu hap sattığı iddiasıyla gözaltına aldığı 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.Edinilen bilgiye göre; Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede okul civarında özellikle gençlere yönelik uyuşturucu extacy hap satışı yapıldığını yönünde alınan istihbarın değerlendirilmesi sonucu H.S. ( 25) ve A.K. (17) isimli şahısları takibe aldı. 3-4 gün boyunca yapılan takiple uyuşturucu extacy hap satışı yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli ile H.S ve A.K. isimli şahıslar alışveriş halindeyken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinden 15 adet uyuşturucu extacy hap ele geçirildi.Emniyette ifadeleri alındıktan sonra adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak Muğla Kapalı Cezaevine gönderildi.